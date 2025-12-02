Argentina recibe a Bolivia por la Liga de Naciones Femenina: formaciones, hora y donde verlo

La Selección Argentina de fútbol tendrá una cita clave este martes, cuando enfrente a Bolivia en el estadio Florencio Sola, de Banfield, por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. El partido comenzará a las 20.00 y será transmitido por AFA Estudio a través de YouTube.

La Liga de Naciones, que tiene su primera edición en 2025 y 2026, funciona como la nueva clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial 2027 en Brasil. Participan nueve selecciones, todas menos el país anfitrión, y otorga dos cupos directos y dos lugares para el repechaje. Se trata del primer sistema clasificatorio propio de Conmebol para la Copa del Mundo, reemplazando el tradicional esquema basado en la Copa América.

Argentina arrancó la competencia con una victoria sobre Paraguay, por 3-1, y un empate ante Uruguay por 1-1. Actualmente marcha en el quinto puesto de la tabla pero con un triunfo puede acomodarse en el primer lugar.

El equipo dirigido por Germán Portanova llega tras una semana completa de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi. Para esta ventana, el cuerpo técnico convocó a varias jugadoras del medio local.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Solana Pereyra; Justina Morcillo, Aldana Cometti, Sophia Braun, Milagros Martín; Daiana Falfán, Florencia Bonsegundo, Francisca Altgelt; Solana Pereyra, Paulina Gramaglia y Agostina Holzheier. DT: Germán Portanova

Bolivia: Jodi Medina; Karen Rodríguez, Aidé Mendiola, Karla Ticona y Érika Salvatierra; Sonia Turihuano, Ruth Soliz y Abigail Quiroz; Ilsen Victoria Rodríguez, Mayli Miranda y Ana Paula Rojas.

Hora: 20

Estadio: Florencio Sola

Árbitra: Nadia Fuques (Uruguay)

TV: Afa Estudio (YouTube)