Golpe al microtráfico en Cutral Co y Plaza Huincul: secuestraron droga, dinero y municiones

Los procedimientos se realizaron en viviendas de Cutral Co y Plaza Huincul con apoyo de divisiones especializadas y canes detectores.

La Policía del Neuquén desplegó un operativo contra el microtráfico de drogas en la Comarca Petrolera que incluyó tres allanamientos simultáneos en Cutral Co y Plaza Huincul. Las medidas fueron encabezadas por la Dirección Antinarcóticos y derivaron en el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y cartuchos de escopeta.

Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de denuncias anónimas realizadas mediante la aplicación provincial Neuquén Te Cuida. Los reportes alertaban sobre una vivienda donde presuntamente se comercializaban estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

A partir de tareas de vigilancia y seguimiento, la División Antinarcóticos Cutral Co logró establecer la vinculación de otras dos viviendas con la misma actividad ilícita. Los procedimientos se concretaron en los barrios Otaño, de Plaza Huincul, y Nehuenche, en Cutral Co.

Drogas, dinero y municiones secuestradas

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron marihuana, cocaína, sustancias utilizadas para el estiramiento de droga, dinero en efectivo y cartuchos de escopeta.

Además, dos hombres de 23 y 35 años y una mujer de 43 quedaron imputados en la causa, que continúa bajo investigación judicial.

Desde la fuerza indicaron que las denuncias realizadas por vecinos fueron clave para avanzar con la pesquisa y reunir pruebas sobre los puntos de venta investigados.

Controles preventivos con canes en Añelo y San Martín

En paralelo a los allanamientos, las divisiones Antinarcóticos Zona Sur y Añelo realizaron controles preventivos junto a las direcciones de seguridad regionales en distintos puntos de la provincia.

En esos operativos participaron los canes detectores Bettina y Balto, que realizaron marcaciones positivas durante las inspecciones. Como resultado, el personal incautó cannabis sativa.

Desde la Dirección Antinarcóticos señalaron que los procedimientos “reafirman el compromiso en la lucha contra el microtráfico”, mediante acciones investigativas y preventivas desarrolladas de manera simultánea en diferentes localidades neuquinas.