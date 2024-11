Así se correrá la 81° edición de la Vuelta al Valle: 186 ciclistas, 25 equipos y 6 etapas

La Vuelta al Valle abrirá este lunes su 81° edición con una nutrida participación de ciclistas que competirán desde el martes hasta el domingo en 6 etapas.

El lanzamiento de la prueba será con el prólogo, donde se presentan en sociedad los 25 equipos y los 186 ciclistas, con dos vueltas simbólicas por las calles de Allen.

La primera etapa de la competencia será el martes. Irá de Allen hasta Guerrico, con largada en el barrio Costa Oeste y llegada en la Municipalidad. Pasará por la Ruta 65 y por la calle Rural Haydeé Coila.

La segunda, el miércoles, tiene un trayecto único con un largo recorrido desde el Parque Rosauer de Cipolletti hasta las Tres Cruces de Paso Córdova en Roca.

La tercera larga en Ingeniero Huergo, va hasta Chichinales y regresa para terminar en Cervantes. El viernes se disputará la contrarreloj en 15 kilómetros desde Cinco Saltos hasta la Gruta de San Cayetano.

La quinta y anteúltima del sábado será íntegramente en Villa Regina mientras que el cierre volverá a Allen para la tradicional “calesita” a 10 vueltas.

La disputa de la CCO con el Municipio de Allen

La política local y regional influyó en el desarrollo del evento. La Comisión Central Organizadora (CCO) se distanció del gobierno municipal de Allen por un pedido de rendimiento de fondos. El ente organizador buscó el apoyo económico de la provincia, razón por la que esta edición lleva el nombre de “Gran Premio Provincia de Río Negro”.

“Empezamos una conversación con el señor intendente a principios de año y nos dijo que nos iba a apoyar para hacer la Vuelta pero después nos dijo que no podía porque no tenía plata. Para nosotros ya pasó, no queremos seguir con este tema porque no le hace bien a nadie. Por suerte pudimos conseguir los recursos económicos por parte de la provincia y empresas privadas”, aseguró Ricardo Valenzuela, presidente de la CCO. Desde la Municipalidad de Allen desmienten la versión y afirman que fue la comisión la que cortó el contacto.

“Superamos las expectativas con las inscripciones, la situación del país está muy difícil, muchos equipos nacionales se han desarmado pero igual vamos a tener a la mayoría de los ciclistas más importantes del país”, destacó Valenzuela, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

Los 186 ciclistas de la Vuelta al Valle 2024

Colorshop – Frutas Valdo: Juan Pablo Belich, Alejandro Quilci, Gustavo Martín, Emiliano Leonel Pérez, Juan Javier Melivilo, Charles Morfy González, Aguirre Sergio Javier, Darío Álvarez y Marcelo Cardoso.

Arias Team: Thomas Lillo, Cisneros Oscar, Soto Guillermo, De La Fuente Facundo, Millaqueo Juan y Arias Alejandro.

Ortega Competición: Rodrigo Nicolás Ortega, Gabriel Ernesto Obreque, Roberto Casimiro Morales, Brandon Ismael Gangas, Luciano Alfredo Muñoz, Juan Manuel Schonberger y Luis Delgado Moreira.

Proxired – Rodados El’Ena: Alex Exequiel Victorio, Hugo Alberto Victorio, Marcelo Guillermo Benavidez, Valentín Ezequiel Benavidez, Emiliano Vanacloy, Hugo Adolfo Martínez y Cruz Francisco Domínguez.

Cutral Co es +: Canale Carlos Alberto, Fernando Frattini, Jonatan Navarrete, Gonzalo Nehuen Lyardet, Walter Sepúlveda, Aldo Alexander Moro, Martínez Víctor Manuel, Estaban Gutiérrez y Rodríguez Ariel.

Club Naútico Boca de Cufré (Uruguay): Agustín Alonso, Anderson Maldonado, Fabián Aguilera, Elbio Alborzen, Mateo Mascarañas, Richard Cantero y Felipe Reyes.

Cinco Saltos: Orocito Federico, Pereyra Gonzalo, Ledesma Juan Carlos, Quesada Tadeo, Pernuzzi Cristian y Painemil Cristian.

Transporte Norte A: Zalazar Pablo Basilio, Inostroza Rodrigo, Zalazar Leandro, Marimon José, Cabrera Emerson, Mella Juan Pablo

Transporte Norte B: Zalazar Palacios Pablo, Urzainqui Rodrigo, Gil Rodrigo, Canale José, Casas Pabloy Patricio Macaya.

Agrupación 5 de Diciembre: Pablo Sebastián Ruiz, Guillermo Gabriel Rodríguez, Marcos Ariel Hermosilla, Pablo Raúl Paloni, Juan Marcelo Schwallier, Fernando Gastón Carreño, Denis Emanuel Neira, Federico Andrés Schenkel y Pablo Andrian Vommaro.

Estrella Roja Viedma: Brun William, Trumpio Airton, Laurin Nicolás, Cader Davo, Nicolás Benedetto, Mancino Andrés, Crociati Enzo, Martínez Heraldo y Leiva Jaime.

Expo Verde – J.M Climatización: Sergio González, Infante Roberto, David López, Suárez Agustín, Darío Ayala, D’aquilla Nahuel, José Tiberi, Cuffoni Néstor Aníbal y Bravo Milton Andrés.

Aspen Olavarría: Cristian Roldán, Guido Santa Cruz, Aldo Norberto Expósito, Jorge Luis Cejas, Rubén Torres y Theo Sequeira.

Aldo Opazo Competición: Juan José Guerra, Carlos Opazo, Flores Daniel Rolando, Antual César Federico, Javier Esteban Ramírez y Alejandro Buchanan.

Solorza Competición: Juan Solorza, Marcos Solorza, Kijuto Martín, Larenas Fernando, Fernández Walter, Villegas Leonardo y Retamal Mario.

Metaltej: Bravo Dante Ricardo, Godoy Oscar Moisés, Burgos Víctor Fabián, Gacitua Cristian Ariel, Sepúlveda Gabriel y Guevara Raúl Andrés.

Allen Pro: Pablo Reyes, Franco Orocito, Federico Espinosa, Gerardo Valentini, Carlos Dionisio Parra y Mariano Taddeo.

Sep San Juan: Cobarrubia Leonardo, Videla Agustín, Hugo Ruiz Calle, Robinson Ruiz Calle, Silva Rodrigo, Gómez Fausto, Bravo Lisandro, Ortega Fabricio y González Zenteno André.

Transporte AyS – La Pausa: Rodrigo Ramiro, Córdoba Jorge, Pujo Adriano, Otaño Rodrigo, Dinamarca Marcos y Mazzanti Guillermo.

Red Integral Solution: Sergio Omar Fredes, Alan Matías Pirez, Juan Martín Echeverría, Cristian Omar Clavero, Enzo Sauli, Giacinti Jorge, Rodríguez Leonel, Tabarez Maicol Adrián y Castro Bruno Joaquín.

Copla Team: Confalioneri Ezequiel, Chambers Lucas, Rodríguez Braian, Ochoa Nicolás, Cecchi Gustavo, Barros Sergio y Isaías Abu.

JC Competición: Sebastián Aros, Leandro Velardez, Nicolás Tivani, Gerardo Tivani, Martín Silva, Rodrigo Díaz. Juan Sosa, Maximiliano Praiz y Gamboa Lionel.

Rigo – Gremio por el Deporte: Mauricio Páez, Maximiliano Navarrete, Christian Moyano, Mauricio Domínguez, Lucas Castro, Maximiliano Priario, Alejandro Durán, Gabriel Richard y Diego González.

Rigoberto Competición: Kevin Castro, Gustavo Albarracin, Asconeguy Roderyck, Mariano De Fino Silveira, Andrés Rodríguez, Braian Mallea Castro y Camilo Mendoza.

Tiziano Competición: Lucas Gaday, Daniel Juárez Claudio Flores, Mauro Reyes, Gonzalo Calfin, Víctor Arroyo, Hugo Kolman, César Ferrero y Guillermo García.