ASICS K42: uno cruzó la cordillera y el otro se fue a Buenos Aires

El chileno Luis Valle Barrientos tuvo un ritmo infernal (3h33m00) y se quedó con la victoria en la 22ª edición del ASICS K42, que se disputó en Villa La Angostura, con la subida al Cerro Bayo como la gran exigencia del recorrido. El atleta dejó en el camino al ganador 2024, Javier Mariqueo (Bariloche, 3h33m48), mientras que el salteño radicado en España Gabriel Santos Rueda (3h36m58) completó el podio.

En la rama femenina también hubo cambio de dueña: la zapalina Roxana Flores (4h27m54) no pudo repetir su triunfo del año pasado y cayó ante Fernanda Martínez (San Manuel, Buenos Aires), que con un tiempo de 4h26m31 mostró un gran nivel y además fue 29ª en la general. El tercer puesto fue para la mendocina Sol Andreucetti (4h28m41).

La jornada tuvo otro estreno con la competencia de los 10 kilómetros, que debutó en esta edición y dejó un gran espectáculo. Dos corredores locales marcaron diferencia y repitieron lo que había ocurrido el viernes, con las victorias zonales de Javier Carriqueo (San Martín de los Andes) y Vero Galván (Caviahue).

Esta vez, los ganadores fueron Sergio Espinoza, de Tricao Malal, quien rozó la hora de carrera con un tiempo de 1h00m03, superando a Iván Peralta (Luján, 1h02m41) y a Néstor Pereyra (Chos Malal, 1h03m04). En damas, la zapalina Vanesa Dinamarca, radicada en San Martín de los Andes, brilló con 1h13m05 y fue 20ª en la general, escoltada por Zoe González (Tandil, 1h16m00) y la rionegrina María Benedita Muñoz (1h20m10).

Cerrada la actividad para los federados y después de la KFest que se celebrará hoy por la noche, llega el momento del cierre con el Kkids: la prueba reservada a los más chicos, que tendrá su actividad en Bahía Brava, este domingo a partir de las 12.