Atención Boca: cómo le fue al Xeneize cada vez que no jugó Leandro Paredes

Leandro Paredes sufrió una molestia muscular en el partido ante Platense y es baja para el duelo frente a Recoleta. (Foto: Archivo - Clarín Fotografía)

Boca afrontará esta noche un nuevo desafío en la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará a Recoleta en Asunción con la ventaja del 3-1 conseguido en la ida, aunque tendrá una baja de peso: Leandro Paredes no será parte del encuentro por una lesión muscular.

El mediocampista se quedó en Buenos Aires para continuar con su recuperación, con la intención de estar disponible este fin de semana en la visita a Racing. Su ausencia obligará al entrenador a buscar una alternativa en la mitad de la cancha, donde Milton Delgado y Santiago Ascacíbar aparecen como piezas fijas, mientras que Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte son las principales opciones para reemplazar al campeón del mundo. Otra posibilidad es que el entrenador modifique el esquema y vuelva al 4-2-3-1.

No es la primera vez que el Xeneize afrontará un partido sin su capitán durante este año. De hecho, será la sexta ocasión en la que Paredes no estará disponible, aunque las razones fueron diferentes.

Antes de la llegada de Arruabarrena, en febrero el volante se perdió el encuentro frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina y el clásico ante Racing, debido a un esguince. Además, más adelante estuvo ausente frente a Independiente, por acumulación de tarjetas amarillas en la fecha anterior al Superclásico ante River, y ante Sarmiento por Copa Argentina, porque se encontraba con la Selección Argentina en el Mundial.

A esos cuatro encuentros se sumó posteriormente la caída ante Deportivo Riestra por 3-0 en la primera fecha del Torneo Clausura. En aquella ocasión, Paredes había sido licenciado por unos días para descansar después de la exigente Copa del Mundo.

En esos cinco partidos anteriores sin el mediocampista, el Xeneize consiguió dos triunfos, dos empates y una derrota. El balance es positivo, aunque el antecedente más reciente es justamente aquella goleada sufrida en el Guillermo Laza.