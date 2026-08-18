River visita a Independiente Santa Fe por la ida de octavos de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Después de cortar la racha de derrotas en el torneo local con el triunfo ante Argentinos Juniors, River buscará un buen resultado este miércoles a la noche en su visita a Independiente Santa Fe en Colombia por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Se jugará en El Campín de Bogotá desde las 21:30 con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión de ESPN.

Más allá del alivio por volver a la victoria luego de perder los cinco primeros partidos del semestre, el Millonario sumó una nueva preocupación con la lesión de Gonzalo Montiel. El defensor sufrió una distensión muscular y quedó afuera de la convocatoria, al igual que Marcos Acuña que aún no se recuperó de su desgarro.

Al tener solo cinco modificaciones en la lista, el Chacho Coudet no incluyó ni a Giovanni González ni a Francisco Ortega, los dos laterales suplentes.

Por esta razón, el que jugaría de «4» es Lucas Martínez Quarta. El defensor ya conoce esa posición pero hace tiempo que no la cumple. No le tocó hacerlo desde su vuelta al club y el antecedente más cercano es del 2023 cuando también reemplazó a Montiel pero en la Selección Argentina, por Eliminatorias contra Perú.

📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Independiente Santa Fe ⚽



🗓️ Octavos de final, CONMEBOL #Sudamericana (Ida)

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En el lateral izquierdo, entraría Facundo González. El juvenil ya jugó en ese puesto aunque es naturalmente central. Con estos movimientos, los zagueros serían Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero.

El otro cambio sería el de Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán, que tampoco entró en la lista para los octavos. El resto serían los mismos que vienen de ganarle a Argentinos Juniors.

El partido de este miércoles estaba programado para la semana pasada pero fue postergado por el terremoto en Colombia. La vuelta será el miércoles que viene en el Monumental. Olimpo o Vasco Da Gama son los posibles rivales para el que avance.

Independiente Santa Fe viene de eliminar a Caracas en la fase previa con un global de 5 a 0. Llegó a esa instancia por quedar tercero en su grupo de Libertadores. River clasificó primero en su zona de Sudamericana y entró directo a los octavos.