Así es el cronograma de apertura de los canales de riego en Río Negro tras el inicio de la temporada

Los sistemas de riego de Río Negro comenzaron a habilitarse de manera progresiva durante agosto y el proceso continuará durante los próximos días. El Alto Valle comenzó este martes, con la apertura de las compuertas del Dique Ballester dando inicio a la temporada de riego.

La carga de los canales se realiza de manera gradual: primero se incorpora agua a las redes principales y luego se habilitan los canales secundarios de acuerdo con la demanda de los productores y los cronogramas de cada consorcio.

Cuándo comienza el riego en cada región de Río Negro

Según indicaron desde el Departamento de Aguas Rionegrinas (DPA) a Diario RÍO NEGRO, Margen Norte fue el primer sistema en comenzar, el 1 de agosto, seguido por General Conesa, el 12. Este martes 18 fue el turno del Alto Valle y de Catriel, Peñas Blancas y Valle Verde.

El 20 de agosto está previsto el inicio en Valle Medio y Valcheta, mientras que Río Colorado tiene fecha para el 21. En el Valle Inferior, el proceso ya comenzó con la carga inicial del sistema.

Gastón Guzzardi, intendente general de Riego, explicó que en el Valle Inferior “ya se habilitó un caudal mínimo sobre el canal principal para empezar a cargar el sistema”. Además, indicó que la semana pasada se realizó “un primer golpe de agua” y que durante esta semana se irá habilitando el riego.

El agua avanza de manera gradual hacia las chacras

En el Alto Valle, el jefe de Distrito del DPA, Pablo Degele, explicó que el agua tardará entre cinco y siete días en llegar a Villa Regina desde Barda del Medio. “A medida que van habiendo requerimientos de los consorcios de primer grado se va derivando el agua a cada uno de los secundarios”, señaló.

Por su parte, Néstor Pérez, superintendente del DPA, indicó que algunos productores ya comienzan a requerir agua por el tipo de producción, aunque la mayor demanda llegará más adelante. “Normalmente la demanda principal se produce más ya sobre fin de año”, sostuvo.

El inicio de la temporada llega después de meses de trabajos de mantenimiento. Guzzardi explicó que se realizaron revestimientos de taludes y mejoras en sifones de seguridad del Canal Principal, mientras que el consorcio de segundo grado avanzó con el retiro de sedimentos, perfilado de taludes y acondicionamiento de banquinas afectadas por erosión.