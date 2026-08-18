San Martín de los Andes será sede del Foro Patagónico de Innovación: referentes de Argentina y Chile se reúnen en Cotesma

La localidad de San Martín de los Andes será sede del Foro Patagónico de Innovación. Foto: archivo.

La ciudad de San Martín de los Andes recibirá este miércoles 19 de agosto a especialistas, autoridades y referentes de parques tecnológicos de Argentina y Chile en el Foro Patagónico de Innovación y Desarrollo Territorial. La iniciativa es impulsada por la cooperativa COTESMA, su Base de Innovación Tecnológica (BIT) y el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC) de Chile, con sede en el Centro Cultural COTESMA.

El encuentro busca debatir la creación de ecosistemas tecnológicos, la articulación entre el ámbito público y privado y las oportunidades de crecimiento productivo desde la Patagonia. En ese marco, se presentará formalmente el nuevo Hub de Innovación de San Martín de los Andes tras finalizar su diseño estratégico y se firmará un convenio de cooperación institucional entre COTESMA y CRTIC.

Disertación magistral de Josep Piqué y paneles binacionales

El orador principal del foro será Josep Miquel Piqué, presidente de la Triple Helix Association y referente de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP). El especialista brindará la conferencia «¿Cómo articular exitosamente un Ecosistema de Innovación? Modelo de Cuádruple Hélice», orientada a articular al Estado, las empresas, la comunidad y el sistema educativo.

La jornada contará con mesas de debate centradas en la integración de corredores de talento entre ambos países, el rol de los parques tecnológicos y un panel específico sobre los desafíos y oportunidades de Vaca Muerta para apalancar el desarrollo regional.

Cronograma completo del Foro de Innovación

Las actividades se desarrollarán a lo largo de toda la jornada bajo el siguiente esquema horario:

10:30: Networking y Rondas de Conexión (Espacio BIT COTESMA).

Networking y Rondas de Conexión (Espacio BIT COTESMA). 14:30: Apertura institucional (Sala Amancay).

Apertura institucional (Sala Amancay). 14:40: Bases para el desarrollo regional: el rol de la tecnología en la Patagonia y firma del convenio COTESMA – CRTIC (con Isidora Papic y Graciela Martínez).

Bases para el desarrollo regional: el rol de la tecnología en la Patagonia y firma del convenio COTESMA – CRTIC (con Isidora Papic y Graciela Martínez). 15:00: Conferencia principal a cargo de Josep Piqué.

Conferencia principal a cargo de Josep Piqué. 15:45: Panel Integración Binacional: el rol del Estado en la construcción de un corredor de innovación y talento (Modera: Nicole Fusilier, RIL).

Panel Integración Binacional: el rol del Estado en la construcción de un corredor de innovación y talento (Modera: Nicole Fusilier, RIL). 16:45: Coffee Break (Sala Günther).

Coffee Break (Sala Günther). 17:00: Panel Territorios que Innovan: Parques Tecnológicos y Clusters como Motor de Desarrollo Regional (Modera: Luis Bullrich).

Panel Territorios que Innovan: Parques Tecnológicos y Clusters como Motor de Desarrollo Regional (Modera: Luis Bullrich). 18:00: Panel Ecosistemas sin Fronteras: Alianzas para el desarrollo territorial (Modera: Silvia Torres Carbonell, Emprende IAE).

Panel Ecosistemas sin Fronteras: Alianzas para el desarrollo territorial (Modera: Silvia Torres Carbonell, Emprende IAE). 18:45: Panel Desafíos y oportunidades de Vaca Muerta para el desarrollo regional.

Panel Desafíos y oportunidades de Vaca Muerta para el desarrollo regional. 19:15: Conclusiones y cierre del Foro.

Las inscripciones son abiertas y se gestionan a través de la plataforma oficial del evento (Luma).