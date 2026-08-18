Muerte por hantavirus en Neuquén: 15 aislados y una enfermedad previa que dificultó el diagnóstico

Murió un joven de 26 años este lunes en la provincia de Neuquén: era de la zona rural de Ruca Choroy y tenía hantavirus. La directora del hospital de Aluminé, Angélica Huglich, confirmó que hay 15 personas aisladas. «El paciente ya padecía un cuadro de salud, que eran quistes hidatídicos grandes y se mezclaron los síntomas», detalló.

Vivía solo, pero como atravesaba otra enfermedad se estaba alojando en la casa de un familiar. Su núcleo cercano y otros allegados que había frecuentado están bajo seguimiento epidemiológico. «Estuvo en contacto con el sistema de salud, se transportó con otros pacientes, además de sus convivientes», señaló la profesional.

Huglich indicó que aún no se constató qué cepa de hantavirus contrajo. Llevó tranquilidad a la población, al recordar que es poco habitual el contagio interhumano. De todas maneras, informó que «tiene una incubación entre cuatro y 40 días, un periodo en el que pueden aparecer los síntomas de la persona que haya estado en contacto».



Murió un joven de Neuquén por hantavirus: qué se sabe hasta ahora

El joven de 26 años vivía y trabajaba en la zona rural de Ruca Choroy. Fuentes oficiales afirmaron que ya se había detectado la presencia de roedores en ese sector.

Su recorrido médico comenzó el sábado 15, cuando ingresó al hospital de Aluminé. Antes ya se había atendido en el centro de salud local. Presentaba fiebre superior a los 38 grados, dolores musculares (mialgias), dificultad para respirar y un fuerte malestar abdominal.

Ante una rápida desmejora de su cuadro clínico, fue derivado de urgencia ese mismo día al nosocomio de Zapala, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva y requirió asistencia respiratoria mecánica. Allí sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió este lunes por la mañana.

El diagnóstico temprano fue todo un desafío para los profesionales. A principios de este mes, el paciente había sido diagnosticado con hidatidosis, una enfermedad producida por parásitos. La presencia de quistes hidatídicos de gran tamaño le provocaba síntomas digestivos, fiebre y diarrea. «Estaba muy mezclado con sus grandes quistes y hacía confusa la situación», comentó Huglich sobre los días previos en los que el joven interactuó con el sistema de salud para realizarse estudios.

Una vez que el Laboratorio Central confirmó que se trataba de hantavirus, se activó un protocolo conjunto entre el Ministerio de Salud, el área de Epidemiología, los hospitales de Zapala y Aluminé, y el Centro de Salud Intercultural. El comité rastreó los movimientos del joven para determinar quiénes debían ser aislados de manera preventiva e identificaron a 15 personas, hasta ahora.

De todas maneras, la directora del hospital pidió tranquilidad y aclaró que, para el contagio interhumano, se requiere de un contacto estrecho conviviente, compartir fluidos o haber estado sin protección a menos de un metro del paciente por más de treinta minutos. Descartó el riesgo para contactos casuales que lo hayan saludado o cruzado en la calle.

La muerte del joven de 26 años generó conmoción en Ruca Choroy y las zonas aledañas. Las autoridades sanitarias dispusieron que el manejo del cuerpo y el velatorio sigan protocolos estrictos, similares a los utilizados durante la pandemia de Covid-19. Indicó que la despedida deberá realizarse a cajón cerrado, con el cuerpo resguardado en una bolsa sellada. Se recomendó evitar la concurrencia masiva para impedir que las personas aisladas preventivamente entren en contacto con otros vecinos.

Cuáles son las medidas para prevenir el hantavirus

Desde Salud Pública enfatizaron que el hantavirus es una enfermedad endémica de las zonas cordilleranas y precordilleranas de la provincia. Las autoridades remarcaron que el riesgo de contagio está presente durante cualquier época del año, por lo que es un error asociar la enfermedad únicamente a las temporadas de floración de la caña colihue.

La forma de transmisión más habitual se da por la inhalación de partículas virales provenientes de la orina, saliva o heces de roedores infectados. Por ello, la principal recomendación para la población, tanto rural como urbana, es mantener una estricta limpieza en los hogares. Esto implica lavar la vajilla tras su uso, almacenar alimentos en recipientes herméticos, mantener la basura tapada y desmalezar un radio de al menos 30 metros alrededor de la vivienda para evitar que los ratones aniden cerca.

Un punto crítico es el manejo de espacios cerrados como galpones, leñeras o caballerizas. Antes de ingresar, es obligatorio ventilar el lugar por al menos 30 minutos. Para la limpieza, se recomienda cubrirse nariz y boca con un barbijo o pañuelo húmedo y preparar una solución de una parte de lavandina por cada diez de agua. Recomendaron no barrer nunca en seco, ya que esto levanta el polvo contaminado que luego ingresa a las vías respiratorias.

Si se detecta la presencia de roedores vivos en el domicilio, los especialistas sugieren no intentar matarlos con golpes ni manipularlos, sino recurrir a venenos habilitados. En el caso de encontrar un animal muerto, se debe evitar tocarlo bajo cualquier circunstancia. Asimismo, es importante tapar cualquier orificio en paredes, puertas, cañerías y ventanas por donde puedan ingresar.

Para quienes realizan turismo, paseos al aire libre o campamentos, las indicaciones apuntan a transitar solo por senderos habilitados y dormir en áreas permitidas, lejos de basurales y malezas. Se deben usar carpas con piso y cierres herméticos, consumir únicamente agua segura (embotellada, clorada o hervida) y evitar la riesgosa costumbre de llevarse a la boca hojas, tallos o frutos silvestres.