La formación de Boca vs. Recoleta, confirmada: el equipo del Xeneize para los octavos de final de la Copa Sudamericana

Merentiel, Ascacíbar y Villa serán titulares esta tarde frente a Recoleta por la Copa Sudamericana. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES)

Boca Juniors visitará a Recoleta este martes desde las 19 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de la victoria por 3-1 conseguida por el equipo de Rodolfo Arruabarrena en el Ducó. El árbitro en el estadio Defensores del Chaco será el uruguayo Andrés Matonte y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN.

El Xeneize sufrió tres bajas por lesión el último sábado ante Platense: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino. Por eso, el «Vasco» realizará varias modificaciones para el duelo en Paraguay.

En el arco estará Álvaro Montero, mientras que en la defensa habrá tres cambios. Dylan Gorosito y Ayrton Costa reemplazarán a los lesionados Lozano y Pellegrino, mientras que Nicolás Figal ingresará en lugar de Lautaro Di Lollo. Lautaro Blanco continuará como lateral izquierdo.

En el mediocampo, Tomás Belmonte, que le ganó la pulseada al juvenil Camilo Rey Domenech, ocupará el lugar del capitán y acompañará a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Arriba, Arruabarrena decidió darle descanso a Leonel Flores, uno de los puntos más altos del equipo en los últimos partidos, y en su lugar ingresará Sebastián Villa. Tomás Aranda y Miguel Merentiel completarán el ataque.

De esta manera, la formación de Boca ante Recoleta será: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastían Villa