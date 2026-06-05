Atención Ecuador: se lesionó una de las figuras de Alemania y se perdería el Mundial 2026

Lennart Karl podría perderse el Mundial por lesión. Joshua Kimmich, en tanto, será el capítán de Alemania.

A menos de una semana del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Alemania podría sufrir una baja sensible para la Copa del Mundo.

Lennart Karl, el atacante de 18 años que deslumbró al fútbol alemán esta temporada con la camiseta del Bayern Múnich, sufrió una lesión durante el entrenamiento de este viernes y encendió las alarmas en el seleccionado germano.

«No pinta bien», fue la primera reacción del entrenador Julian Nagelsmann al ser consultado por el estado físico del juvenil. Luego amplió: «Fue al hospital y se hará estudios. Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar el Mundial o si tenemos que llamar a un reemplazo»..

Karl fue titular en el último amistoso que disputó Alemania frente a Finlandia y aportó una asistencia en la victoria por 4-0, una actuación que reforzó su lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Karl partió desde el inicio en el último amistoso ante Finlandia y dio una asistencia.

El seleccionado alemán enfrentará a Estados Unidos este sábado 6 de junio desde las 15:30 (hora argentina) en Chicago y el juvenil no podrá estar presente. Ahora, el cuerpo técnico aguardará los resultados de los estudios para determinar la gravedad de la lesión y decidir si será necesario convocar a un reemplazante.

Alemania integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, rival ante el que debutará en el certamen el próximo 14 de junio desde las 14 (hora argentina).