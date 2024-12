Atento Colapinto: Alpine desvinculó a Ocon y se abre la chance para el argentino

Después de un Gran Premio de Qatar que estuvo marcado por el accidente tempranero que tuvo Franco Colapinto, la escudería Alpine decidió desvincular a Esteban Ocon, quien provocó el choque con el piloto argentino, a falta de una fecha para el final de la temporada 2024 de la Fórmula 1 que ganó Max Verstappen.

La noticia de la salida de Ocon de manera anticipada termina de confirmar los rumores que se habían instalado desde la semana pasada. Así, en Abu Dhabi habrá un nuevo piloto porque el reemplazante será el rookie Jack Doohan.

Franco espera novedades para el 2025. (Archivo)

Salida anticipada y Ocon liberado para Haas

Tras el GP de Qatar, Oliver Oakes, director de Alpine, había anticipado: “Ha habido una discusión, todavía no hay una respuesta definitiva. Es un poco complejo, obviamente a él también le gustaría salir antes. Creo que viene de todas partes«.

Con esta determinación, Ocon quedará liberado para poder hacer las pruebas de postemporada con Haas, escudería para la que correrá en 2025. Por eso, más allá de que se da antes de lo previsto en un principio, las dos partes salen beneficiadas de esta situación.

Las conversaciones existen

El medio especializado Last Word on Sports indicó que Alpine está en conversaciones con Franco Colapinto, aunque remarcó que no hay detalles de cuáles serían los planes ya que además del australiano Doohan contará con Pierre Gasly como principal.

¿Qué dijo Ocon sobre el accidente con Colapinto?

“Fue un incidente de carrera, desafortunadamente. Estuve en el lugar equivocado y en el momento equivocado, podría decir. Hubo más contacto de lo normal. Fue una carrera corta de nuestro lado y no es algo que queríamos. La verdad es que quiero agradecerles a los muchachos de la escudería por su esfuerzo, es lo que importa para mí”, sostuvo Esteban Ocon sobre el choque.