Franco Colapinto estalló tras el choque en el Gran Premio de Qatar: «Una boludez lo que hicieron»

Este domingo, Franco Colapinto tuvo una presentación para el olvido en el Gran Premio de Qatar. Luego de no haber tenido la clasificación esperada, el argentino largó en el anteúltimo puesto y tuvo un choque en la primera vuelta por lo que tuvo que abandonar la carrera. Tras el incidente, no ocultó su enojo contra los responsables.

El oriundo de Pilar largó desde el decimonoveno lugar tras una floja clasificación. Por eso, buscaba escalar rápidamente en las posiciones desde la largada.

Sin embargo, en la primera curva, Nico Hülkenberg realizó una maniobra arriesgada y terminó tocando a Esteban Ocon mientras intentaban doblar. Esto generó que ambos autos arrastraran al Williams del argentino, que terminó incrustado y fuera de pista.

Si bien el piloto de Alpine se disculpó, Colapinto no ocultó su decepción por el incidente. «Es una lástima porque no pude hacer nada. En la primera curva y largando atrás, es una boludez lo que hicieron«, planteó. Y remarcó: «Me llevaron puesto, mucha mala suerte«.

Luego de la carrera, se lamentó por no haber participado en una carrera que tuvo de todo: cinco abandonos, malas decisiones de la dirección y tres autos de seguridad en pista. Estos incidentes llevaron a que los pilotos de la zona baja puedan aprovechar para trepar en la tabla, como Guanyu Zhou, que sumó puntos por primera vez en el año.

«Fue una carrera divertida y me da bronca no haberla podido correr, hubieron bastantes posibilidades de sumar puntos capaz… Pero bueno, son carreras y es una mala racha nomás», sostuvo Colapinto.

Franco Colapinto y cierre de año oscuro en la Fórmula 1

Las últimas tres carreras no fueron las esperadas para Colapinto, que se encuentra en la pelea por quedarse con un lugar en la próxima temporada. Chocó en la clasificación y en la carrera de Brasil, tuvo un duro impacto en la qualy de Las Vegas y ahora sumó el nuevo incidente en Qatar. «Es una racha muy mala, espero dar vuelta la página y cerrar bien el año«, comentó mientras piensa en Abu Dhabi, su última carrera de la temporada.

Además, opinó sobre el trabajo de los mecánicos e ingenieros de su equipo: «Me preocupa ver cómo arreglan el auto«

El argentino deberá pasar página y pensar en el cierre del año para terminar de la mejor manera en el circuito de Yas Marina. Una buena presentación podría mantener las esperanzas de tener un asiento en el 2025.