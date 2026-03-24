Atento Colapinto: un magnate del béisbol quiere comprar un porcentaje de Alpine F1 Team

El magnate del deporte Steve Cohen presentó una oferta superior a los 600 millones de dólares para adquirir el 24% de Alpine F1 Team y se posiciona como el principal candidato a ingresar en la estructura donde compite el argentino Franco Colapinto. El empresario busca quedarse con la participación que actualmente pertenece al fondo Otro Capital.

La escudería con base en Enstone atraviesa un momento clave tanto en lo deportivo como en lo empresarial. La posible llegada de un nuevo socio se da en un contexto en el que el equipo tiene como pilotos a Colapinto y Pierre Gasly, mientras la categoría incrementó notablemente el valor de sus equipos en los últimos años.

El fondo inversor había ingresado a fines de 2023 con un desembolso de 218 millones de dólares, cuando la escudería estaba valuada en unos 900 millones. Hoy, con nuevas ofertas sobre la mesa, ese número se disparó, lo que implicaría una ganancia millonaria en un corto plazo para los accionistas minoritarios.

Sin embargo, la relación entre la automotriz Renault y el grupo inversor no evolucionó como se esperaba. La compañía decidió activar una cláusula para forzar la venta anticipada de las acciones, pese a que el acuerdo original contemplaba una salida recién a partir de septiembre de 2026, lo que aceleró el proceso de negociación.

En la puja por ese porcentaje también aparecen actores de peso. Un grupo vinculado a Christian Horner junto a MSP Capital Partners, y una oferta de Mercedes-Benz AG cercana a los 552 millones de dólares, forman parte de la disputa. De todos modos, la propuesta de Cohen sería la más alta hasta el momento.

El crecimiento económico de la Fórmula 1 explica las cifras actuales. Las ofertas elevaron la valoración de Alpine a cerca de 2.500 millones de dólares, reflejando el impacto global de la categoría, que sumó nuevos mercados, patrocinadores y audiencias en los últimos años.

Más allá del aspecto financiero, la escudería atraviesa cambios estructurales. La llegada de Steve Nielsen como director general y la gestión de Flavio Briatore marcaron un nuevo rumbo, junto con la decisión de utilizar motores Mercedes en lugar de desarrollar unidades propias.

Por ahora, la operación deberá superar instancias regulatorias y aprobaciones internas. Renault busca mantener el control mayoritario y sumar un socio estratégico que impulse el proyecto deportivo y comercial, mientras crece la expectativa por el posible desembarco de uno de los empresarios más influyentes del deporte estadounidense.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Japón de F1

La actividad en Suzuka comenzará en la noche del jueves (hora argentina) con las primeras prácticas libres, mientras que la clasificación se disputará en la madrugada del sábado y la carrera será el domingo desde las 2:00. Será una nueva prueba para Colapinto, que buscará ratificar su crecimiento en la máxima categoría.

Los horarios del GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23:30

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03:00

Práctica Libre 3: 23:30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03:00

Domingo 29 de marzo