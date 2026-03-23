Colapinto, confiado antes del GP de Japón: el mensaje que ilusiona a Alpine y el cronograma completo

Franco Colapinto se mostró confiado de cara al GP de Japón, luego de sumar su primer punto con la escudería francesa en Shanghái.

Franco Colapinto atraviesa un momento alentador en la Fórmula 1. Luego de sumar su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China, el piloto argentino ya palpita lo que será su debut en el circuito de Suzuka, en Japón.

El joven de 22 años finalizó 10° en Shanghái tras una sólida actuación, en una carrera en la que incluso sufrió un toque que dañó su monoplaza. A pesar de eso, logró meterse en la zona de puntos y dejó buenas sensaciones dentro del equipo francés, que acumula 10 unidades en el campeonato.

De cara a la próxima cita, el pilarense se mostró confiado: «Hemos demostrado de lo que somos capaces y queremos seguir construyendo sobre esta base», aseguró. Además, remarcó su entusiasmo por correr en Japón por primera vez: «Es un país increíble y tengo muchas ganas de vivir este fin de semana en este circuito mítico», señaló en declaraciones a Alpine.

El piloto también destacó el crecimiento de Alpine en este arranque de temporada: «Me impresionó el progreso del equipo. La diferencia entre Melbourne y Shanghai fue evidente», señaló, luego de trabajar en el simulador en la sede de Enstone durante la última semana.

Desde la escudería, el balance también fue positivo, aunque con autocrítica. El director Steve Nielsen valoró el resultado en China, pero reconoció que el equipo no aprovechó todo su potencial. En esa línea, aseguró que el objetivo será mantener la competitividad y seguir sumando puntos de forma regular.

El cronograma en el GP de Japón

La actividad en Suzuka comenzará en la noche del jueves (hora argentina) con las primeras prácticas libres, mientras que la clasificación se disputará en la madrugada del sábado y la carrera será el domingo desde las 2:00. Será una nueva prueba para Colapinto, que buscará ratificar su crecimiento en la máxima categoría.

El cronograma:

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23:30

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03:00

Práctica Libre 3: 23:30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03:00

Domingo 29 de marzo