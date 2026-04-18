Atlético de Madrid reaccionó tras el gol récord y se lo empató a Real Sociedad en la final de la Copa del Rey: dónde verlo

Ademola Lookman convirtió el tanto del empate a los 19 minutos del primer tiempo. (AP)

En un Estadio La Cartuja de Sevilla colmado, Atlético de Madrid y Real Sociedad disputan la final de la Copa del Rey en un arranque frenético.

El conjunto vasco golpeó de entrada y marcó a los 13 segundos. Tras el pitido inicial, el arquero Unai Marrero sacó en largo, la pelota picó y superó a Giuliano Simeone; luego, Gonçalo Guedes envió el centro y Álex Barrenetxea apareció de cabeza para establecer el 1-0 parcial.

🏆🤯 ANDER BARRENETXEA Y EL 1-0 DE REAL SOCIEDAD A ATLÉTICO MADRID A LOS ¡TRECE SEGUNDOS!



Es el gol más rápido en la HISTORIA de las finales de Copa del Rey. pic.twitter.com/FNiINljVoa — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 18, 2026

El tanto del español se convirtió en el más rápido en la historia de las finales de la Copa del Rey. Hasta hoy, el récord lo tenía Raúl Tamudo, quien en 2006 había marcado a los 87 segundos (1:27), mientras que Rodrygo ocupaba el segundo lugar con su gol a los 1:47 en la final de 2023.

Sin embargo, el Atlético reaccionó rápido. A los 19 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez condujo por la mitad de la cancha y abrió hacia la izquierda para Antoine Griezmann, que encontró a Ademola Lookman dentro del área. El nigeriano controló y definió de zurda, cruzado, para poner el 1-1.

Tras un inicio electrizante, el partido se acomodó con un empate que mantiene la final completamente abierta en Sevilla. En caso de que el Atleti de vuelta el partido, todos los argentinos conseguirían su primer título en el club: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nicolás González. En tanto, sería el octavo trofeo para Cholo Simeone, el más ganador en su historia.

Formaciones y TV

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand y Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Real Sociedad: Unai Marrero; Jon Aramburu; Jon Martín, Duje Caleta-Car, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Carlos Soler; Ander Barrenetxea, Luka Sucic Goncalo Guedes; Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

TV: Canal 116 (SD y HD) de Flow