Atlético ganó el clásico en Río Colorado, donde Buena Parada es nuevo líder

Atlético se quedó con el clásico hogareño, Villa Arana frenó al actual campeón y Buena Parada pasó a liderar el torneo Apertura del futbol en Río Colorado.

La sexta fecha tuvo distintos condimentos y en uno de los atractivos de la tarde, el verde de Atlético le gano por la mínima a Independiente, lo que le permitió quedarse con el clásico más antiguo de la localidad.

En un partido muy cerrado, el conjunto que dirige Eduardo Labiano salió mejor parado por el gol de Iván Taboada a los 41’ del primer tiempo. Un córner ejecutado por Nicolás Parache complicó al arquero Mariano Millán. La trayectoria de la pelota fue desviada por el viento y comenzó a cerrarse para pegar en el poste izquierdo. En el rebote, Taboada aprovechó y le dio el triunfo a su equipo.

Villa Arana dio la sorpresa al ganarle 2 a 1 como visitante al candidato, Juventud Agraria. El equipo Conesino va logrando una mayor regularidad con el correr de las fechas para posicionarse entre los candidatos. Los primos Luciano y Gustavo Ramos marcaron los goles del ganador, mientras que el descuento lo hizo, de penal, Iván López.

Buena Parada llegó a lo más alto con la victoria 2 a 0 sobre Villa Mitre. Juan Ignacio Storn y Fabián Carra le dieron el triunfo al equipo fortinero.

El único empate se registró en suelo pampeano, donde La Adela y Defensores terminaron 2 a 2. Anotaron Julián Funes y Santiago Reylo en el local y Matías Muñoz en dos ocasiones para el chacarero, que finalizó con 8 jugadores en cancha y aun así estuvo a punto de ganarlo, pero Muñoz erro un penal.

Posiciones: Buena Parada 12, Atlético 11, Juventud Agraria y Villa Arana 10, Barrio Unión 9, Independiente 7, la Adela 5, Defensores 3, Villa Mitre 0.

Próxima fecha: Buena Parada vs Juventud Agraria, Villa Arana vs Independiente, Atlético vs Barrio Unión, Defensores vs Villa Mitre. Libre Adela