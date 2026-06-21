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Beccacece, tras el empate ante Curazao: «No logré entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano»

Así y todo, el DT argentino confía en las chances del seleccionado sudamericano de cara a la última fecha.

Redacción

Por Redacción

El DT argentino pidió apoyo de cara a la última fecha.

El DT argentino pidió apoyo de cara a la última fecha.

No hay consuelo. La Selección de Ecuador hizo los méritos necesarios para anotar y vencer a Curazao anoche, en la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, pero la pelota no quiso entrar y los sudamericanos se quedaron con las manos vacías.

El empate por 0 a 0 en Kansas ante el combinado caribeño, que venía de caer por 7 a 1 ante Alemania, dejó contra las cuerdas al equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece, quien, luego del encuentro, se mostró autocrítico en conferencia de prensa.

«Sé que es un momento duro para el pueblo ecuatoriano. Todo lo que diga ahora no tiene ningún tipo de importancia. Pero siento la necesidad de agradecer todo es esfuerzo que hacen para acompañar y apoyar al equipo», expresó.

Las estadísticas no mienten: un total de 29 tiros al arco conectó Ecuador durante todo el encuentro. He allí la gran figura del golero Eloy Room, de impresionante actuación para abortar muchas chances claras de gol.

La situación de la Tri, derrotado en el debut por Senegal, es compleja de cara a la última fecha de la fase de grupos: enfrentar a Alemania, ya clasificada, y la obligación de vencer para superar a Curazao y aspirar a clasificar como tercero.

«Ojalá sigan alimentando esa ilusión, que hoy parece oscura. No por mí, sino por los futbolistas, porque yo sé que tienen un gran cariño por los chicos. Por ahí yo no logré entrar en el corazón del puelo ecuatoriano», expresó el DT argentino.

«Lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que en el último partido podramos lograr lo que merecemos», cerró.


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No hay consuelo. La Selección de Ecuador hizo los méritos necesarios para anotar y vencer a Curazao anoche, en la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, pero la pelota no quiso entrar y los sudamericanos se quedaron con las manos vacías.

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