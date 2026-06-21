La sorpresiva propuesta a Manuel Adorni luego que se elija Adrián Ravier, el rol de Karina Milei y la reunión en Casa Rosada

El viernes, en la Quinta de Olivos, se reunieron Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí el presidente le confirmó que el nuevo vocero será el diputado nacional Adrián Ravier. Además desde el entorno se conoció una exótica propuesta para el ministro coordinador.

Son movimientos que realiza el Ejecutivo, antes de que Milei emprenda una nueva agenda internacional. Adorni fue parte de la comitiva del Gobierno que participó en Rosario del acto por el Día de la Bandera.

Los motivos de la elección de Adrián Ravier, tras la polémica con Manuel Adorni

“Lo que más lamento yo es que estamos en un milagro económico extraordinario y pasa totalmente desapercibido”, había dicho en una entrevista Ravier en diálogo con TN.

Entre las razones que llevaron a su elección está que mantiene un buen vínculo con Santiago Caputo. Además que es presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, lo que lo indica que está bajo la estructura que organiza Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

El Gobierno espera la determinación de la Justicia antes de tomar alguna decisión. La confianza de Milei hacia Adorni es muy alta y de hecho el presidente lo ha ratificado en más de una oportunidad. «Yo creo ese es uno de los motivos de Karina para no soltarlo del todo. No lo puede desbaratar a Javier con eso cuando fue ella quien le instaló esa confianza hacia Manuel”, dijo una fuente cercana a la hermana del presidente, consignada por Infobae.

Una de los miedos del oficialismo de sostener a Adorni es que si se concreta un revés judicial habría un funcionario procesado de La Libertad Avanza.

En el medio de todos los ecenarios posibles y de la postura del Ejecutivo de mantener por largo rato al jefe de Gabinete, se conoció una propuesta sorpresiva. “Javier, redoblemos la apuesta. Llevémoslo como candidato a Vicepresidente el año próximo”, dijeron desde el entorno presidencial, citado por el medio de Buenos Aires.

Adrián Ravier, el reemplazo de Manuel Adorni como vocero

Con Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei presentará formalmente en sociedad a su flamante vocero Adrián Ravier, el reemplazo de Adorni en ese cargo, con dos eventos de importancia esta semana.

Se espera que este lunes el mandatario nacional haga oficial el nombramiento con la toma de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Un día después, Milei encabezará un acto de la Fundación Faro, el «think tank» que lidera el asesor Santiago Caputo. El evento, que contará con la militancia libertaria, servirá como marco para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial.

Las dos presentaciones también servirán para que Milei haga equilibrio entre las dos grandes vertientes de su entorno: en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el la Fundación Faro con Caputo.

El gesto de Milei hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce apenas días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Alejandro Ramírez —un funcionario alineado con Karina Milei—, iniciara una investigación sobre el financiamiento de la entidad. Esta decisión política impactó de lleno en la tropa del asesor presidencial, conocida como «Las Fuerzas del Cielo».