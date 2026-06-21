Mundial 2026 Ecuador chocó con un tremendo Eloy Room, empató con Curazao y se complicó

Room y Galíndez, el arquero de Huracán y de la selección de Ecuador. El punto no le sirve al equipo Beca. (AP)

Ecuador volvió a sufrir la falta de eficacia, se topó con un extraordinario Eloy Room y con el empate 0-0 ante Curazao quedó complicado tras la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026. Los 68.598 espectadores que se dieron cita en el Kansas City Stadium fueron testigos de un hecho histórico: la Selección de la pequeña isla de 150.000 habitantes, que venía de ser goleada 7-1 por Alemania, logró su primer punto en la historia de la Copa del Mundo.

Las estadísticas marcan que el equipo dirigido por Sebastián Becaccece disparó 29 veces al arco. No acertó y cuando lo hizo se encontró una gran producción del arquero Room.

Los simpatizantes del conjunto del Caribe, ubicados atrás de uno de los arcos, arriba de su banco y en la tercera bandeja, se ponían de pie en cada contra del conjunto dirigido por el experimentado Dick Advocaat. El partido fue dominado por Ecuador, aunque Curazao contó con varias chances.

Después de la pausa de hidratación, a los 28, Gonzalo Plata remató desde afuera luego de una serie de toques y encontró bien parado a Room. «Pensemos», pedía el DT argentino con sus manos en la cabeza.

Room, el responsable del cero en el arco de Curazao

En el complemento, las situaciones de riesgo se multiplicaron. Moisés Caicedo recibió la pelota atrás de la medialuna y sacó un derechazo rasante que contuvo el arquero. Repitió Plata, lo tuvo Enner Valencia y no había caso.

Sobre los 15 el que se lució fue Hernán Galíndez, arquero de Huracán, quien salvó de milagro ante una gran jugada y una buena definición de Junihno Bacuna, el destacado de Curazao.

El DT argentino y Enner Valencia, el que más chances tuvo. No pudo facturar y el Tri se complicó. (Clrarín Fotografía)

En esa catarata de jugadas de riesgo, el que más chances tuvo fue Valencia, primero de cabeza. Salvó Room. Y a 7 del final, con cara a cara que otra vez contó con el protagonismo del arquero de 37 años. A los 44 un disparo de Preciado dio en el travesaño y ahí sí, la pelota ya no quiso entrar.

La Tri quedó con apenas un punto y encima le queda jugar frente a Alemania, ya clasificado a 16avos. Tendrá que mejorar mucho, apelar a una hazaña deportivo y, sobre todo, encontrar el bendito gol para seguir con vida en el Mundial 2026. Curazao, que ya hizo historia, buscará un impacto contra Costa de Marfil. Arquero, ya sabe que tiene uno muy seguro y se llama Eloy Room.