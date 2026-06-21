¡Llegó el invierno! Ola de frío polar en Neuquén y Río Negro: viento en el Alto Valle y nieve en la cordillera este Día del Padre
El invierno se hace sentir con fuerza en el norte de la Patagonia en el cierre del fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las alertas regionales anticipan un drástico cambio en las condiciones con nevadas urbanas y ráfagas severas que complicarán la transitabilidad. Mirá el pronóstico para tu ciudad.
El norte de la Patagonia transita un domingo 21 de junio marcado por un rotundo cambio de escenario meteorológico que pone fin a la estabilidad de los últimos días. El ingreso de una ola polar romperá la calma dominical en Neuquén y Río Negro, instalando un combo de bajas temperaturas, ráfagas severas en los valles y precipitaciones que se transformarán en nevadas en la cordillera.
Mirá el pronóstico para hoy, 21 de junio, en la Patagonia. Qué dice el SMN sobre el estado del clima para este domingo.
El invierno dice «hola» en el Alto Valle: ráfagas que rozarán los 60 km/h
En la capital neuquina y las ciudades que integran el arco valletano, el protagonista indiscutido de este domingo será el viento, obligando a postergar las actividades en espacios públicos o paseos costeros.
Se espera un notable descenso de la temperatura, con una máxima estimada en los 12°C y una mínima que promediará los 5°C. El viento soplará de forma constante con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h. Sin embargo, el dato crítico para la tarde serán las ráfagas que alcanzarán los 59 km/h.
El viento y las ráffagas comenzarán a mermar de manera paulatina recién hacia las últimas horas de la noche.
La Cordillera bajo alerta: lluvia, viento blanco y nieve urbana
En la zona andina el impacto del aire polar será directo y severo desde las primeras horas del día, configurando un panorama puramente invernal.
- San Carlos de Bariloche: el termómetro quedará planchado con una máxima de apenas 5°C y una mínima que perforará el cero posicionándose en los -1°C. Durante toda la mañana y la tarde se registrarán lluvias y nevadas continuas. A este escenario se sumarán vientos de hasta 31 km/h con ráfagas extremas de 59 km/h, factores que generarán condiciones de viento blanco en las zonas altas.
- San Martín de los Andes y Villa La Angostura: situación idéntica para la región de los lagos neuquinos, con marcas térmicas clavadas entre los 5°C de máxima y -1°C de mínima. Las precipitaciones en forma de lluvia y nieve dominarán la mañana y la tarde, bajo el azote de ráfagas de viento severas que alcanzarán los 69 km/h, lo que motivó el monitoreo preventivo en áreas boscosas por el peligro de caída de árboles.
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