¡Llegó el invierno! Ola de frío polar en Neuquén y Río Negro: viento en el Alto Valle y nieve en la cordillera este Día del Padre

El norte de la Patagonia transita un domingo 21 de junio marcado por un rotundo cambio de escenario meteorológico que pone fin a la estabilidad de los últimos días. El ingreso de una ola polar romperá la calma dominical en Neuquén y Río Negro, instalando un combo de bajas temperaturas, ráfagas severas en los valles y precipitaciones que se transformarán en nevadas en la cordillera.

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En la capital neuquina y las ciudades que integran el arco valletano, el protagonista indiscutido de este domingo será el viento, obligando a postergar las actividades en espacios públicos o paseos costeros.

Se espera un notable descenso de la temperatura, con una máxima estimada en los 12°C y una mínima que promediará los 5°C. El viento soplará de forma constante con velocidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h. Sin embargo, el dato crítico para la tarde serán las ráfagas que alcanzarán los 59 km/h.

El viento y las ráffagas comenzarán a mermar de manera paulatina recién hacia las últimas horas de la noche.

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En la zona andina el impacto del aire polar será directo y severo desde las primeras horas del día, configurando un panorama puramente invernal.