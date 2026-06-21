Arquitectura para el ciudadano: el valor de los concursos públicos en Río Negro y Neuquén

El edificio de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, en Cipolletti. Foto: Florencia Salto.

La discusión sobre la calidad de la arquitectura pública suele plantearse como una oposición entre los proyectos desarrollados por oficinas técnicas estatales y aquellos surgidos de concursos de arquitectura. Sin embargo, la experiencia demuestra que las mejores obras nacen cuando existe una decisión institucional de priorizar el diseño, independientemente del mecanismo utilizado. Los concursos aportan transparencia, diversidad de ideas y debate disciplinar; las oficinas técnicas, continuidad, conocimiento territorial y capacidad de gestión. En ambos casos, el desafío es el mismo: producir arquitectura pública de calidad.

Cada vez que el Estado construye una escuela, un hospital o un edificio administrativo no solo resuelve una necesidad funcional. También transmite una idea sobre el valor de lo colectivo. La arquitectura pública constituye una de las herramientas más poderosas para democratizar el acceso a espacios dignos, confortables y significativos. Allí donde el mercado suele reservar la innovación y la calidad estética para quienes pueden pagarla, el Estado tiene la posibilidad de convertir esos atributos en un derecho ciudadano.

Durante décadas predominó una mirada que redujo la obra pública al cumplimiento funcional mínimo y al menor costo inicial. Sin embargo, los edificios que ignoran el clima, el contexto urbano o la experiencia de sus usuarios suelen transformarse rápidamente en estructuras costosas de mantener y pobres en términos sociales. La verdadera eficiencia no consiste en construir más barato, sino en construir mejor.

En la Norpatagonia, donde el crecimiento urbano impulsado por la energía, el turismo y la producción plantea nuevas demandas, resulta imprescindible pensar una arquitectura institucional capaz de expresar identidad y permanencia. La calidad espacial se construye a partir de decisiones concretas: aprovechar la luz natural, garantizar el confort térmico, establecer relaciones fluidas entre interior y exterior, trabajar con escalas humanas y elegir materiales capaces de envejecer dignamente frente a las exigencias climáticas regionales.

La propuesta ganadora de los arquitectos Matías Forsetti y Santiago Giuliani (formado en el Alto Valle, egresado de la Universidad de Flores), para la transformación del predio de la ex U9 resultó ganadora entre quince alternativas de nivel país.

Los ejemplos regionales muestran que este camino es posible. La propuesta ganadora de los arquitectos Matías Forsetti y Santiago Giuliani (formado en el Alto Valle, egresado de la Universidad de Flores), para la transformación del predio de la ex U9 resultó ganadora entre quince alternativas de nivel país.

El proyecto entendió que recuperar un predio carcelario para la ciudadanía requería texturas urbanas amables, permeabilidad peatonal y una lectura contemporánea del espacio público que suturara la vieja herida que el penal imponía en el centro neuquino.

Del mismo modo, el edificio de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro, en Cipolletti, de los arquitectos Juan Marcos Basso, Carlos Menna, Miguel Ángel Buscazzo y Lorena Eguiguren (miembros del estudio Dínamo Arquitectura), mereció distinciones a nivel nacional en la categoría de Obra Pública de los prestigiosos Premios ARQ-FADEA publicados en Clarín en Agosto 2025. Este edificio demuestra que la arquitectura institucional puede incorporar criterios contemporáneos de sustentabilidad, eficiencia y calidad espacial sin renunciar a la representación simbólica del Estado.

Estos casos comparten algunas buenas prácticas fundamentales: una visión de largo plazo, atención al contexto local, incorporación de criterios ambientales, búsqueda de calidad espacial y comprensión de que los edificios públicos son parte de la construcción de ciudadanía. La arquitectura deja entonces de ser un mero soporte de actividades para convertirse en infraestructura cultural.

La pregunta que queda abierta es qué tipo de legado queremos construir para las próximas generaciones. ¿Debe la arquitectura pública limitarse a resolver necesidades inmediatas o aspirar también a producir belleza, identidad y pertenencia? ¿Estamos formando oficinas técnicas capaces de liderar esa transformación? ¿Utilizamos suficientemente herramientas como los concursos para ampliar el debate y la innovación? Y, sobre todo, ¿qué imagen del Estado transmiten los edificios que construimos hoy en nuestras ciudades?

El diseño bajo la lupa: la transparencia que solo un jurado de pares puede garantizar en la obra pública

Los concursos públicos de anteproyectos, promovidos por FADEA y los colegios de arquitectos, constituyen una de las herramientas más transparentes y democráticas para la adjudicación de obra pública.

A diferencia de la licitación tradicional, centrada principalmente en el costo y la capacidad financiera de las empresas, el concurso prioriza la calidad del proyecto, su inserción urbana, funcionalidad, sustentabilidad y viabilidad económica.

Su principal fortaleza radica en el anonimato y la evaluación por jurados técnicos, integrados por representantes del Estado, de los colegios profesionales y de los propios participantes. Este sistema reduce la discrecionalidad, garantiza igualdad de oportunidades y permite que jóvenes profesionales y estudios locales compitan en condiciones equitativas.

Además, los concursos generan respuestas arquitectónicas específicas para cada contexto, optimizando recursos y reduciendo costos futuros de mantenimiento.

No se trata de un gasto adicional, sino de una inversión en calidad, identidad y patrimonio público. La experiencia argentina demuestra que muchas de las obras institucionales más valoradas surgieron de este mecanismo, confirmando que cuando el Estado prioriza el proyecto por sobre la urgencia, los beneficios perduran durante generaciones.

El desafío no es solo reconocer las falencias de la obra pública, sino transformar la manera en que se proyecta. Con frecuencia se argumenta que los concursos de arquitectura demoran la ejecución de las obras, pero la experiencia demuestra lo contrario: el tiempo invertido en una buena planificación se recupera durante la construcción, evitando improvisaciones, modificaciones costosas y conflictos contractuales.

Para avanzar hacia una arquitectura pública de mayor calidad en Río Negro y Neuquén se requieren cuatro acciones complementarias: establecer normativas que promuevan concursos para obras de relevancia institucional; fortalecer convenios entre el Estado y los colegios profesionales para agilizar procesos y garantizar asistencia técnica; capacitar a los equipos estatales en diseño bioclimático, metodología BIM y elaboración de pliegos de excelencia; y crear bancos de proyectos regionales que permitan a los municipios más pequeños acceder a soluciones arquitectónicas de calidad ya desarrolladas y adaptables a sus realidades locales.

La arquitectura pública no debería limitarse a resolver urgencias, sino contribuir a construir identidad, ciudadanía y calidad de vida.

La arquitectura como legado cívico

Cuando los gobiernos concluyen sus mandatos, los discursos se olvidan y los presupuestos quedan archivados. Lo que permanece es la ciudad construida. Las escuelas, hospitales, plazas y edificios públicos son el legado más tangible de una gestión y reflejan tanto sus aspiraciones como sus omisiones.

Por eso resulta fundamental que el desarrollo urbano de Río Negro y Neuquén coloque en el centro la dignidad de las personas. La calidad arquitectónica de la obra pública no es un lujo ni una cuestión estética secundaria: es una forma de justicia social. Un estudiante de una localidad rural o una persona mayor que asiste a un centro comunitario merecen espacios luminosos, confortables y pensados con la misma calidad que cualquier edificio de los sectores más favorecidos.

En este contexto, los concursos de arquitectura constituyen una herramienta valiosa para promover transparencia, innovación y excelencia. La pregunta es qué legado queremos dejar: ¿edificios que resuelvan necesidades inmediatas o espacios capaces de fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y la calidad de vida de las futuras generaciones?

Arquitectura para el ciudadano: el valor de los concursos públicos en Río Negro y Neuquén

Construir como legado: el valor de los concursos públicos en Río Negro y Neuquén