Con diseño innovador, Terraza Norte apunta a ser uno de los nuevos íconos de Neuquén

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su propuesta arquitectónica. El diseño fue desarrollado por el estudio Sidoni & Asociados Arquitectos, que contó con la asesoría de Dínamo Arquitectura, ambos equipos con amplia experiencia en proyectos de gran escala y espacios destinados al encuentro social, comercial y urbano.

Desde su concepción, el objetivo fue evitar la lógica tradicional de un centro comercial o un conjunto de locales gastronómicos. La premisa fue crear una obra capaz de transformarse en un nuevo símbolo para la ciudad, un lugar reconocible, memorable y asociado a la identidad contemporánea de Neuquén.

La arquitectura busca dialogar con el paisaje patagónico, con la topografía particular del sitio y con la condición de Neuquén como ciudad en constante crecimiento. Para ello se recurrió a una propuesta formal innovadora, con cubiertas de gran escala, espacios abiertos, terrazas, recorridos peatonales y elementos estructurales inspirados en formas orgánicas que remiten a la naturaleza de la región.

Más allá de su funcionalidad, el proyecto pretende convertirse en un nuevo hito urbano. Así como existen edificios, monumentos o espacios públicos que permiten identificar inmediatamente una ciudad, este complejo fue pensado para convertirse en una de las imágenes representativas de la Neuquén del futuro.

No se trata solamente de construir un polo gastronómico o un estacionamiento, sino de crear un espacio con identidad propia, capaz de generar sentido de pertenencia para los neuquinos y una experiencia memorable para quienes visiten la ciudad.

La integración entre arquitectura, gastronomía, espacio público y paisaje busca dar lugar a una experiencia urbana única en la Patagonia, donde el edificio deje de ser únicamente una infraestructura para convertirse en un lugar de encuentro, disfrute y representación colectiva.

En una ciudad que se consolida como la capital energética y económica del país, la arquitectura también tiene el desafío de expresar esa transformación. Este proyecto nace con la vocación de convertirse en una de las obras emblemáticas de esa nueva etapa de crecimiento.

Primer museo de desarrollo urbano

Con una superficie de 220 m², Terraza Norte albergará un museo con una exhibición permanente dedicada a mostrar el crecimiento urbano, la expansión territorial y la evolución demográfica de Neuquén. Además, compartirá sus instalaciones con oficinas de la administración municipal.