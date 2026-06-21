Mataron a un adolescente de 16 años frente a su casa en Neuquén y el principal sospechoso es otro menor

Mataron a un joven de 16 años en barrio Confluencia: creen que el ataque se vinculó a un enfrentamiento. Foto Archivo/Matías Subat.

Un adolescente de 16 años fue asesinado este sábado en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. La víctima recibió varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba frente a su vivienda, en inmediaciones de las calles Lago Epulafquén y Monte Hermoso.

Por el hecho, los investigadores avanzaron con distintas medidas de prueba y concretaron la aprehensión de otro adolescente de 16 años, señalado como el principal sospechoso. La formulación de cargos está prevista para este lunes ante la fiscalía de Delitos Juveniles.

Un ataque a balazos frente a su vivienda

De acuerdo con la información reunida hasta el momento, el joven fue atacado en plena vía pública durante las primeras horas del sábado. Tras recibir los disparos, sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Las circunstancias precisas del ataque todavía son materia de investigación. No obstante, una de las principales hipótesis apunta a que el crimen se produjo en el contexto de un presunto enfrentamiento entre grupos antagónicos de la zona.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los investigadores trabajan para determinar la secuencia exacta de los hechos y establecer si hubo participación de más personas.

Pericias y recolección de pruebas

Luego del ataque, efectivos policiales se dirigieron al lugar junto con personal de Criminalística. Allí realizaron tareas de preservación de la escena, levantamiento de rastros y distintas pericias orientadas a reconstruir lo ocurrido.

Además, se inició la toma de testimonios y el análisis de posibles registros de cámaras de seguridad que puedan aportar información relevante para el expediente.

La fiscalía también busca establecer si existieron antecedentes de conflictos entre los involucrados y si el ataque estuvo planificado o respondió a un episodio previo.

Investigación en manos de Delitos Juveniles

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en Delitos Juveniles, debido a que tanto la víctima como el principal sospechoso son menores de edad.

Mientras continúan las diligencias, el adolescente aprehendido será llevado este lunes a una audiencia en la que la fiscalía expondrá la acusación preliminar y solicitará las medidas que considere necesarias para avanzar con la investigación.