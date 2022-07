Benedetto habló de todo lo que rodeó a la eliminación de Boca en la Libertadores

Darío Benedetto rompió el silencio. Luego de los días agitados en Boca tras haber quedado eliminado de la Libertadores, el delantero habló de la noche trágica ante Corinthians donde marró dos penales, la arenga en la boca del túnel ante del partido que generó polémica y la salida del capitán Carlos izquierdoz del equipo titular por decisión del nuevo entrenador, Hugo Ibarra.

«No quise ni volver a ver el partido), si pateo mil veces al mismo lugar no me sale nunca más. Me iba a enojar feo si no pateaba en la tanda, por más que haya errado en el partido. Pasó algo muy parecido con Racing (semifinal de la Copa de la Liga), que dominaron todo el partido y nosotros en los penales nosotros fuimos contundentes. Acá pasó al revés. Merecimos ganarlo, pero en los penales quedamos afuera», sostuvo el atacante xeneize.

«Me dormí a las 7.30 de la mañana, con mucha bronca. Pensaba, miraba el techo… No lo podía creer. Tuve la clasificación en dos ocasiones y no la puede aprovechar», agregó Benedetto sobre su noche negra en La Bombonera ante el Timao. En la tanda pido patear yo: fue una bronca terrible. Sé lo que siente el hincha, me dolió mucho quedar afuera».

Sobre la arenga previa al partido afirmó que «no fue un mensaje para nadie, y lo aclaré con las personas que lo tenía que aclarar. Le quise mojar la oreja a los jugadores y nada más que eso. Hablo mucho con Román y con el Consejo. Nunca me di cuenta que había una cámara, no fue dirigido a nadie. Fue para levantar a los jugadores…», aseguró el Pipa. «Nadie nos trató de perdedores. El mensaje no fue dirigido hacia nadie».

«Ayer nos trataron de perdedores…»

La arenga de Benedetto.



Con respecto a la reunión por los premios un día antes del duelo ante Corinthians, Benedetto dijo: «No puedo entrar en detalles de la charla entre el Consejo y los jugadores porque es algo que queda entre nosotros. El grupo está más unido que nunca, nos apoyamos entre todos. Marcos va a festejar el gol con Cali (Izquierdoz), va a darle confianza. Pasa por una cuestión de darle confianza a los compañeros».

«Se dijo que queríamos cobrar por perder. Nunca cobré un premio por perder y no me interesa. Son reuniones en los que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra», agregó sobre el tema.

Sobre la salida de Izquierdoz del equipo ante San Lorenzo, declaró que «me duele más porque soy muy amigo y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al Cali lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán«.