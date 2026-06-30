Bielsa confirmó su salida de Uruguay y confesó: «Los jugadores no hicieron nada que me impida poder conducirlos»

¡No va más! Fin de ciclo para el Loco en La Celeste e incógnita sobre su futuro como técnico de fútbol profesional.

El llamado a conferencia de prensa confirmó lo que se había anunciado extraoficiamente. Y fue el propio Marcelo Bielsa el encargado de hacerlo público: el Loco no continuará siendo el director técnico de la Selección de Uruguay de Fútbol.

La prematura eliminación de la Celeste en la Copa Mundial 2026, tras los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y la derrota frente a España, fue la gota que rebalsó el vaso para un proceso que, previo a la cita mundialista, ya venía contaminado con polémicas y versiones cruzadas entre propios y extraños.

(AP). El DT argentino habló en conferencia y aclaró varias cuestiones vinculadas a la eliminación de Uruguay.

«Siento que hemos decepcionado a los fanáticos. Esta despedida es muy dolorsa por las ilusiones que me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que arrastré a mucha gente. Especialmente a los jugadores, de una gran capacidad de esfuerzo. Yo quedo bien o mal según mi relación estrictamente con los jugadores», fue uno de los dichos destacados del argentino.

«Mi responsabilidad es muy clara, no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente la gestión que yo hice de los recursos con los que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores con los que contaba, no fue suficiente. Hicimos lo máximo, pero claramente no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasar por esa opción revierta los resultados que obtuvimos”, agregó.

"SIENTO QUE HEMOS DECEPCIONADO A LOS AFICIONADOS!



🗣️ Las palabras de Marcelo Bielsa sobre la actuación de Uruguay en la Copa del Mundo pic.twitter.com/FOTmyJNwMk — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Entre tantas cuestiones por aclarar, más las preguntas de la prensa que llevaron a una profundización de muchos de esos casos, Bielsa refirió a los supuestos sobre las filtraciones internas de información y el descontento generalizado del plantel.

«Ellos no hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos, o darles los argumentos que estaban a mi alcance para que el resultado fuera el que merecía. Por lo cual, la manipulación, todas esas cosas, yo jamás hablé con un periodista de ninguna nacionalidad, salvo en conferencia de prensa. Y tampoco recurrí a ningún dirigente para que interviniera o para que trasladara necesidades mías a los jugadores. No hubo reuniones para cambiar la estrategia. Si hubieran existido hablaría mal de ellos, pero no sucedió», comentó.

Y agregó: «Solo hablé con ellos, los escuché y dije lo que me pareció que correspondía. No tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo dos puntos sobre nueve y no clasificó a la segunda ronda. Si yo quedo bien, mal, o trascendidos, son cosas que no manejo y sobre lo cual no puedo opinar. Opinaría si yo dijera que producto de tal situación vi que disminuía mi posibilidad de lograr el objetivo que perseguía y eso no pasó”.

"HUBO UN PEDIDO VINCULADO A LA REDUCCIÓN DE CHARLAS", Marcelo Bielsa confesó uno de los pedidos que le hizo el plantel de Uruguay. pic.twitter.com/tsQ9TwFvEG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Otro punto interesante de la conferencia atendió a lo vivido en el último encuentro ante España con el arquero Fernando Muslera, autor de un blooper que le costó el partido y la eliminación a Uruguay. Luego de ello, el golero no volvió a salir a cancha y fue reemplazado en el segundo tiempo.

«Le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera, nunca me pasó que un jugador pidiera ser substituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido sea el efecto en su ánimo de los errores cometidos», contó Bielsa.

«Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento porque habla de él, que estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupos estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir», agregó.