Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta 237 entre Piedra del Águila y Collón Curá

Vialidad Nacional informó este martes por la noche el corte total de circulación sobre la Ruta Nacional 237, en el tramo comprendido entre las localidades de Piedra del Águila y Collón Curá, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia de Neuquén.

Por la presencia de hielo sobre la calzada, la restricción comenzó a regir a partir de las 21: 15 horas de este 30 de junio y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas para restablecer condiciones seguras de transitabilidad.

Desde Vialidad Nacional indicaron que equipos distribuidores de sal y motoniveladoras trabajan intensamente sobre el corredor afectado con el objetivo de mejorar el estado de la calzada y garantizar la seguridad de los usuarios.

Además, solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar circular por el sector hasta que se informe oficialmente la rehabilitación del tránsito.

La Ruta Nacional 237 constituye uno de los principales corredores de conexión hacia la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro, por lo que las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier desplazamiento.

Vialidad Nacional recordó que la información oficial sobre transitabilidad puede consultarse a través de sus canales de atención y del sitio web de rutas nacionales.