México – Ecuador, postergado: a qué hora inicia el partido por los 16avos del Mundial 2026

Los hinchas esperan el inicio del partido en el Estadio Azteca bajo la lluvia y con pilotos. (Foto: AP)

El Estadio Azteca ya estaba prácticamente lleno, con un claro dominio de los locales en las gradas ante un puñado de fanáticos visitantes, pero el inicio del partido entre México y Ecuador por los 16avos del Mundial 2026, que estaba previsto para las 22, fue postergado por condiciones climáticas.

Las tormentas eléctricas en la Ciudad de México hicieron que se tomara esa decisión y ya hay horario confirmado para el inicio del partido: será a las 23 (hora argentina).

En cuanto a lo futbolístico, ya está todo listo. México, dirigido por Javier Aguirre, formará con: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Por su parte, los conducidos por Sebastián Beccacece irán con: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

El ganador del duelo se enfrentará en octavos de final al vencedor entre Inglaterra y República Democrática del Congo, partido que se disputará este miércoles desde las 13.