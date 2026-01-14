Boca empata con Millonarios en el amistoso homenaje a Russo en la Bombonera

Boca empata 0 a 0 con Millonarios de Colombia en la Bombonera en su primer examen del año en un amistoso homenaje a Miguel Ángel Russo.

El Xeneize, aún sin caras nuevas, salió con un 4-3-3 con Exequiel Zeballos y Brian Aguirre de extremos y un mediocampo formado por Leandro Paredes, Ander Herrera y Milton Delgado.

El equipo de Claudio Úbeda salió con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Herrera; Zeballos, Aguirre y Merentiel.

Boca dominó a partir de su movilidad en el mediocampo. Paredes y Delgado se turnaron para ser el volante central más retrasado como primer pase mientras que Ander Herrera jugó suelto, algo más adelantado.

A los 7′, Lautaro Di Lollo estuvo muy cerca al cabecear solo en un córner. En otra buena, Herrera habilitó a Aguirre que no llegó a definir antes de que lo corte un defensor. Paredes tuvo la suya con un tiro libre que salió por centímetros.

Ander tuvo una buena actuación pero Úbeda prefirió no exigirlo físicamente y para el complemento lo reemplazó por Williams Alarcón. El chileno casi hace el 1-0 al minuto con un derechazo cruzado desde afuera del área que salió por poco.