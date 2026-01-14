Boca aún no sumó ningún refuerzo y Riquelme asegura: «Tenemos un gran plantel»

El Xeneize comenzará este miércoles su 2026 con un partido amistoso ante Millonarios en la Bombonera. El encuentro se disputará bajo el nombre de “Copa Miguel Ángel Russo”, en homenaje al entrenador fallecido, ídolo en ambos clubes.

Boca todavía no presentó refuerzos de manera oficial y el jugador más cercano a arribar a la Ribera es el colombiano Marino Hinestroza, aunque en las últimas horas surgieron trabas inesperadas que demoraron su llegada. “Marino es un jugador técnicamente muy bueno, rápido y con muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota”, comentó Juan Román Riquelme en El Canal de Boca.

Al ser consultado por la posibilidad de nuevas incorporaciones, Román aseguró que el Xeneize cuenta con un plantel competitivo: “Soy un convencido de que tenemos un gran plantel, con grandes jugadores”, señaló, y dejó en claro que no habrá demasiados movimientos en este mercado de pases.

Además, el vicepresidente se refirió a los últimos fichajes del club y defendió la política de incorporaciones reciente: “En enero del año pasado habían llegado siete jugadores, todos estaban felices y en la televisión decían que era el mejor mercado de Boca en los últimos 20 años. (…) Después pasaron unos meses e incorporamos a Braida y Pellegrino, y luego llegó el jugador que todos queríamos: Leandro Paredes. Llegaron diez jugadores muy importantes”, argumentó.

Por último, Riquelme explicó que, debido a la gran cantidad de refuerzos que se sumaron en 2025, la estrategia para 2026 será diferente: “No nos tenemos que volver locos, tenemos un gran plantel. A los jugadores les lleva acomodarse al club un poco más que a otros y tengo confianza en que esos jugadores se acomodarán y nos harán disfrutar muchísimo”, sentenció.