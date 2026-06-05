Boca le ofreció el cargo de entrenador a Arruabarrena: el DT respondería en las próximas horas

Arruabarrena viene de dirigir al Al-Taawoun de Arabia Saudita, donde fue destituido en febrero de 2025.

Tras la salida de Claudio Úbeda, luego de las eliminaciones en el Torneo Apertura y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Juan Román Riquelme ya definió quién es su principal candidato para hacerse cargo del equipo.

Se trata de Rodolfo Arruabarrena. El «Vasco» ya fue contactado por la dirigencia de Boca y recibió una propuesta formal para convertirse en el nuevo entrenador del club. Sin embargo, pidió unas horas o incluso días para evaluar la oferta antes de dar una respuesta definitiva.

Hace algunos meses, el exdefensor se refirió a la posibilidad de regresar al club de sus amores y dejó en claro sus sentimientos hacia la institución. «Boca es Boca. Soy hincha. Nací ahí. Boca te mueve todo», afirmó en una entrevista con el periodista Emiliano Raddi cuando fue consultado sobre una eventual propuesta de Riquelme.

🗣️ “BOCA ES BOCA. SOY HINCHA, NACÍ AHÍ. BOCA TE MUEVE TODO”.



👀 Arruabarrena, candidato a ser nuevo DT de Boca, en PBJ con @emilianoraddi. pic.twitter.com/vZIgbB8DBP — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 4, 2026

Arruabarrena ya tuvo un ciclo como entrenador de Boca entre 2014 y 2016, período en el que conquistó dos títulos: el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2015. En total dirigió 75 partidos, con un balance de 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas.

Tras su paso por el fútbol argentino, desarrolló gran parte de su carrera en Medio Oriente. Dirigió a Al Wasl, Al-Rayyan, Shabab Al-Ahli Dubai, Pyramids FC, la selección de Emiratos Árabes Unidos y Al-Taawoun, club en el que tuvo su última experiencia como entrenador antes de dejar el cargo en febrero de 2025.

Ahora, la decisión final está en manos del «Vasco», quien deberá definir en las próximas horas si acepta el desafío de iniciar un nuevo ciclo al frente del Xeneize.