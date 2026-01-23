Boca, nuevamente a la carga por Santiago Ascacibar

Boca Juniors ya había mostrado interés por Santiago Ascacibar a fines de diciembre, luego de que Estudiantes se consagrara campeón del Torneo Clausura. Sin embargo, en aquel momento el Xeneize desistió de avanzar por él.

Juan Román Riquelme buscó al capitán del Pincha en varios mercados y ahora parece estar más decidido a comprar su ficha. El “Ruso” tiene contrato con el León hasta diciembre de 2027 y Juan Sebastián Verón le realizó una promesa de venta, lo que podría facilitar su salida.

Ascacibar es pretendido por varios clubes, entre ellos Gremio de Brasil. No obstante, el volante argentino prioriza jugar la Copa Libertadores, y el conjunto de Porto Alegre participará en la Copa Sudamericana.

De esta manera, Boca corre con ventaja para incorporarlo y se decidió por él tras la lesión de Rodrigo Battaglia, que sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles y podría estar varios meses fuera de las canchas.

El representante del Ruso viajó a la Argentina para facilitar las negociaciones y se reunirá primero con la dirigencia de Estudiantes. El mercado de pases cierra el martes 27 de enero, pero en caso de vender o ceder un jugador al exterior, los clubes están habilitados a incorporar futbolistas hasta mediados de marzo.

Por lo pronto, Boca debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra, este domingo desde las 18:30 en La Bombonera, aún sin refuerzos confirmados, pero avanzando por Kevin Serna -de Fluminense- y Ángel Romero, que quedó libre en Corinthians y está a detalles de sumarse al club de la Ribera.