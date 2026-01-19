La cipoleña Yuliana Sanabria ya entrena en Boca: «Vine para ganar todo»

Yuliana Sanabria firmó su contrato en Boca y ya entrena con el plantel. (Foto: @BocaJrsFutFem)

La cipoleña Yuliana Sanabria dio otro gran salto en su joven carrera y es refuerzo de Boca desde la semana pasada de cara a la temporada 2026 de la liga femenina de fútbol de primera división.

La delantera que está por cumplir 24 años viene de jugar en Newell’s donde logró dos títulos al consagrarse campeona de la Copa Federal y del Apertura 2025.

«Estaba de vacaciones, mi contrato con Newell’s terminaba el 31 de diciembre y no tenía en mente renovarlo. Ahí me llamó la técnica de Boca (Florencia Quiñones) que me conocía de cuando era ayudante de campo en la Sub 20. Ella me habló por Whatsapp para conocer mi situación, así se dio el primer contacto», reveló Sanabria en diálogo con «Río Negro».

«Que me busque Boca me puso muy contenta, estaba tranquila sabía que podía aparecer una buena chance porque creo que venía haciendo las cosas bien«, agregó.

En el 2025, el club rosarino formó un gran equipo pero luego de la inyección inicial las jugadoras reclamaron por deudas y demoras en los pagos lo que llevó a que, de a poco, se desarme el plantel.

«Nos perjudicó la situación del club, que está en una crisis muy grande a todo nivel. Tratamos de no contaminarnos de eso, el grupo y el cuerpo técnico siguió trabajando siempre. Pudimos ganar dos campeonatos. Es cansador estar pendiente de esas cosas extrafutbolísticas, te agota mentalmente«, repasó la cipoleña.

Después del mal trago de los últimos meses en Newell’s, la realidad en Boca es muy distinta. «Me encontré con un grupo muy bueno, el club es muy profesional, en una sola semana ya me siento muy cómoda», destacó.

Sobre las aspiraciones para la temporada, afirmó: «Yo acá vine por todo, quiero ganar todo lo que juguemos. Tengo muchas vibras positivas, me gusta mucho el equipo que tenemos».

Sanabria se formó en la escuelita de San Lorenzo del Mapu en Cipolletti y en la ciudad vistió las camisetas de San Sebastián y Pillmatún. A los 19 años dio su primer gran salto al ir a Platense.

En el club de Vicente López fue campeona en la categoría reserva y llegó a debutar en primera. A los 22 años tuvo la chance de ir al exterior y jugó en el Beylerbeyi de la Superliga de Turquía.

También pasó por selecciones juveniles. Vestir nuevamente la Albiceleste es un sueño que igual no la desvela. «Boca es otra ventana, no tengo duda pero no pienso en eso, me tengo que enfocar en hacer las cosas bien. Si pasa eso puede aparecer esa chance», expresó.