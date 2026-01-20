Hinestroza habló de su llegada frustrada a Boca: «Que lindo hubiera sido»

En medio de la polémica por su pase caído a Boca y su llegada a Vasco da Gama, Marino Hinestroza rompió el silencio y se pronunció por primera vez al respecto.

El intercambio fue en las redes sociales a partir de una historia que publicó la periodista Yoana Don. «Se terminó la novela del verano. Qué bien le hubiera quedado la de Boquita», escribió y arrobó al jugador.

El futbolista le contestó la mención por un mensaje directo y le respondió: «Que lindo hubiera sido». De esa manera, dio a entender que él tenía la voluntad de llegar al Xeneize.

Esa frase refuerza la versión de que fue Atlético Nacional el que frenó el pase de Hinestroza a Boca. Los dos clubes se acusan mutuamente de cambiar las condiciones.

Mientras el Xeneize aguardaba una respuesta, Vasco da Gama de Brasil hizo una oferta superior y se quedó con el pase del colombiano a cambio de 6 millones de dólares, uno más del que ofertaba Boca.