Boca perdió en su visita a Defensa y cayó al sexto puesto de la zona en la Liga Profesional

En un partido que se guardó todos los goles para el final, Boca perdió 2-1 con Defensa y Justicia, en condición de visitante, en el marco de la décima fecha del grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize tuvo su público en el Norberto Tomaghello de Florencio Varela, pero el festejo fue de los locales, gracias a un doblete de Abiel Osorio.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos del complemento, de penal; y por la misma vía, Boca lo empató con un disparo del Leandro Paredes. Cuando parecía que repartían puntos, otra vez apareció Osorio, quien anotó el segundo, de cabeza, a los 48. Ahí, el Xeneize no tuvo tiempo de reaccionar y se vue con las manos vacías.

Boca bajó al sexto puesto de su grupo

Con este resultado, el equipo de Miguel Ángel Russo -no estuvo en Varela y Claudio Úbeda se puso el buzo de DT- quedó sexto con 14 puntos, a tres del líder Unión. En la próxima fecha, el Xeneize´ recibirá a Newell’s Old Boys, en La Bombonera. Por su parte, los de Mariano Soso quedaron terceros con 15, a dos del líder. En la próxima jornada, visitarán a Tigre en José Dellagiovanna, a las 19 horas del viernes.

El Xeneize, que la semana pasada estuvo puntero por algunos minutos, cuando le ganaba 2-0 a Central Córdoba como local, después igualó ese partido y ahora falló ante el Halcón de Varela. Además se le complican las tablas en la general, donde quedó a 3 del Central (50-47), aunque el Canalla tiene un partido menos y en el medio están River (49) y Argentinos (47, mejor diferencia de gol).