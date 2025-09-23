El exRiver que juega en Central Córdoba y gastó a Boca luego del 2-2 en La Bombonera

El exjugador del Millonario festeja el tanto de Gómez, que puso el 2-2 en La Bombonera. Después, metió gastada. (FBaires)

Boca se imponía 2-0 Central Córdoba de Santiago del Estero y en ese momento era puntero de su zona y también de la tabla anual. Sin embargo, el Ferroviario reaccionó, llegó al 2-2 y se fue con una sonrisa de oreja a oreja de La Bombonera. En medio de los festejos, hubo uno que sobresalió y fue el de un exRiver, que lo vivió de manera muy especial.

¿De quién se trata? De Franco Alfonso, quien lo hizo con gastada incluida. El exfutbolista del Millonario se marchó del campo de juego realizando un gesto que volvió locos a los hinchas de la Banda y también a algunos de sus excompañeros.

Una de las fotos que Alfonso publicó en su cuenta de Instagram, después del 2-2.

El mediapunta, que debutó en 2023 con Martín Demichelis como DT y jugó siete partidos en el club de Núñez, pasó una temporada por Huracán y en esta se sumó a Central Córdoba. Luego del empate, compartió algunas fotos en sus redes sociales. Y una fue la preferida…

Los excompañeros que bancaron a Alfonso

Algunos de los jugadores que se formaron con Franco Alfonso en la cantera de River comentaron la publicación y lo respaldaron. Matías Gallardo -hijo del Muñeco que actualmente se encuentra en Instituto- escribió: “Vos sí que sabés”.

Ulises Giménez, que continúa en el club de Núñez utilizó emojis y Daniel Lucero -de presente en Juventud Antoniana- fue más allá: “Que frío hace ahí manitoooo”. Sin dudas fue una gran alegría para el equipo de Omar De Felippe, pero más aún para el jugador que hizo las formativas en River.

A lo largo de su carrera, Franco suma 45 partidos, con dos goles y dos asistencias. Debutó en el segundo semestre del 2023 y su vínculo con Central Córdoba vence en junio del año que viene. Por ahora no es titular, pero apuesta a ganarse un lugar entre los once del Ferroviario, que transita por una temporada cargada y muy positiva (marca quinto en la zona A con 15 puntos).

