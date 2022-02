Boca: Román respondió por el tema Wanchope y habló de todo

La bomba del día en Boca la tiró Wanchope Ábila, desafiante y enojado contra el Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme. En las primeras horas de la mañana, el club publicó que el futbolista estaba lesionado y eso enfureció al cordobés.

El ídolo y vicepresidente del xeneize habló por la tarde y no dejó tema sin responder. Consultado por la publicación del delantero en instagram y la situación contractual, Román fue claro y le bajó la tensión al conflicto. «Yo no me meto con las cosas de las redes sociales», declaró.

«Wanchope tenía la posibilidad de irse a Uruguay y nos pidió ir a Minnesota. Nosotros aceptamos. A los cuatro meses, me pidió que le mandemos una carta a la MLS para pueda pasar al DC United. Lamentablemente, en ninguno de los dos clubes le salieron las cosas», agregó al respecto.

«Respeto cómo se maneja cada uno en redes sociales, yo como no tengo no me meto. Sí me cuentan todo», añadió Román.

"YO NO ME METO CON LAS COSAS DE LAS REDES SOCIALES" sentenció Riquelme y habló sobre Wanchope Abila.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/fgIgTGTZxw — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2022

En todas sus respuestas, el ex jugador de Boca, Barcelona, Argentinos y Villarreal transmitió calma y le bajó el tono a la polémica. «Vivo tranquilo porque son las reglas del juego. Todavía no empezaron los partidos y ustedes tienen la obligación de hablar cada día y se les debe complicar hablar sin partidos. #Boca es un club importante y estamos para cuidar a nuestro club».

Riquelme fue consultado por distintas cuestiones que hacen al día a día de Boca y defendió con convicción su gestión al frente del fútbol del club. «Pudimos competir de la mejor manera los últimos 2 años. Ahora podemos decir que por más que digan que uno no se preparó o no estudió, estamos bien y pudimos traer a Benedetto, Pol Fernández, Figal y que el club les va a poder pagar», subrayó.