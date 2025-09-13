Boca visita a Rosario Central, con Brey en el arco por la lesión de Marchesín: formaciones, hora y TV

Edinson Cavani será uno de los delanteros de Boca ante Central. (FBaires)

Boca quiere mantener su buen presente y buscará su cuarto triunfo al hilo en la visita de este domingo a Rosario Central. El encuentro se jugará, desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Facundo Tello, por la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Para el Xeneize será una misióndifícil pensando en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026. Con el regreso de su entrenador principal, Miguel Ángel Russo tras su cuadro de salud, el DT deberá realizar un cambio obligado en la formación. La intención es no hacer movimientos en relación con la formación que viene de vencer a Aldosivi.

Sin embargo, el once no se repetirá por la lesión de Agustín Marchesín. El arquero titular sufrió un desgarro en el gemelo sobre el final del juego en Mar del Plata y, aunque fue probado en las últimas prácticas, será resguardado. Ante este escenario, Leandro Brey ocupará su lugar.

Finalmente, Russo viajó a Rosario con el resto de la delegación. El DT no se quiere perder este partido, y mucho menos la visita a Rosario Central, donde lo recibirán de la mejor manera.

Brey estuvo toda la semana en las gateras, listo para volver a ser titular tras 229 días. Tras un cierre de 2024 en el que no mostró la solidez que esperaban, perdió su puesto ante la llegada de su colega y solo volvió a atajar en dos ocasiones: los penales ante Alianza Lima (sin suerte) y los minutos finales frente a Aldosivi en Mar del Plata.

Russo, de vuelta con el plantel tras la internación y el reposo en su hogar, definió finalmente que el arco será para el pibe de 22 años. En el cuerpo técnico confían en lo que pueda hacer el ex-Los Andes.

Las probables formaciones

Rosario Central: jorge Broun; E. Coronel, J. C. Komar, C. Quintana, A. Sández; Ángel Di María, F. Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, F. Navarro o S. Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, L. Di Lollo, Ayrton Costa, L. Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel A. Russo.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 17.30

TV: TNT Sports