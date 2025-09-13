Domingo clave en el Federal A para Rincón, Cipolletti y Sol de Mayo: qué se juega cada uno

Deportivo Rincón va por el doble objetivo: clasificar a cuartos de final y a la Copa Argentina. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

El Federal A tendrá este domingo una fecha clave en el cierre de la segunda fase que definirá los cruces de playoffs. El horario unificado para todos los encuentros es el de las 15 horas.

En la Zona Campeonato, Deportivo Rincón buscará clasificar a los cuartos de final por el primer ascenso mientras que Cipolletti jugará por el segundo boleto junto a los equipos de la Fase Reválida.

El León recibirá a Costa Brava de General Pico con el arbitraje del tandilense Diego Novelli. Para meterse en cuartos necesita un triunfo y que Atenas de Río Cuarto no derrote a Argentino de Monte Maíz. Además, si gana asegurará su pasaje a la Copa Argentina 2026.

Si no consigue el boleto a cuartos, jugará por el segundo ascenso con los equipos que avancen de la Fase Reválida. Ese camino es el que le tocó a Cipolletti que recibirá a Olimpo en La Visera de Cemento. El juez será el mendocino Jose Darío Sandoval.

El Albinegro aún tiene una mínima chance de clasificar a la Copa Argentina. Para eso debe ganar, que Atenas pierda con Argentino de Monte Maíz y que Costa Brava no le gane a Rincón. Ahí podría igualar en puntos y se definiría por diferencia de gol.

#FederalA – Segunda Fase – Zona A



Tabla de posiciones – Fecha 8



Ciudad de Bolívar clasificó a los 4tos. de Final por el 1er. ascenso.

Villa Mitre, Cipolletti y Kimberley deberán jugar la Segunda Etapa de la Fase Reválida. pic.twitter.com/H8oCObig9C — Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) September 8, 2025

La definición de la Reválida y el descenso

En la Reválida, Sol de Mayo será local de San Martín de Mendoza. Lo primordial será asegurar la permanencia pero también puede clasificar a los playoffs por el segundo ascenso.

Si el Albiceleste suma de a tres cumplirá con los dos objetivos. Si empata tendrá como mínimo un desempate y si pierde corre el riesgo de descender.

#FederalA – Fase Reválida – Zona A



Tabla de posiciones y tabla de promedios – Fecha 8



Guillermo Brown y San Martín (Mendoza) clasificaron a la Segunda Etapa. pic.twitter.com/NBFnJFDexl — Fútbol Patagonia (@futbolpatagonia) September 8, 2025

Los otros involucrados en la definición son Germinal que recibe a Círculo Deportivo y Estudiantes de San Luis que visita a Santamarina. Los tres que ya perdieron la categoría son Ben Hur de Rafaela, Crucero del Norte y Gutiérrez de Mendoza.