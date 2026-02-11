Bogliacino y la racha de Deportivo Viedma: «Sólo pensamos en Lanús, el próximo rival»

Deportivo Viedma reaccionó y está en racha, pero no se marea. Sabe que costó y que tardó más de la cuenta para encontrar regularidad y en eso trabaja el cuerpo técnico liderado por Guillermo Bogliacino. Ante Pergamino y como visitante, el quinteto rionegrino metió su cuarta victoria al hilo en la Liga Argentina de básquet y ahora pretende meterse en la zona de fuego de la Conferencia Sur.

“Veníamos demasiado irregulares. El gran déficit que teníamos era que dependíamos demasiado de la ofensiva y además recibíamos casi 100 puntos todos los partidos. La meta que nos pusimos fue empezar a mejorar el aspecto defensivo, nos enfocamos en eso y desde Norte hasta acá nadie nos hizo 70 puntos, salvo la derrota con Quilmes, que nos anotaron 72”, fue el primer análisis de Bogliacino.

Luego de esa caída ante los Cerveceros, Viedma superó a El Talar y Villa Mitre en el Cayetano Arias, aprovechó el envión y metió doblete en la mini gira por Junín y Pergamino. A partir de ese enfoque que menciona el DT, el equipo tuvo “más solidez, más confianza y empezamos a encontrar otras cosas que antes no teníamos”.

Récord positivo, partido a partido

Con marca de 11-10 (por primera vez en la temporada es positiva), el objetivo es sostenerse. “Es una frase hecha, pero la idea es ir partido a partido. Estamos en un momento de levantar y no podemos pensar demasiado en lo que viene, sólo en Lanús, que es el próximo rival. Todavía debemos crecer en nuestro juego”, siguió Guillermo.

En el tramo final del 2025, el equipo tuvo cambio de fichas, llegó el experimentado Jeffrey Merchant y fue una de las claves en esta reacción. “Nos dio volumen de juego y se acopló rápido a lo que es el equipo”, reconoció.

Alfredo Ventura y Jeffrey Merchant, el mix de juventud y experiencia. (Prensa Viedma)

Sin embargo lo que más satisfacción genera es la interesante presencia de canteranos, esos que el año pasado se consagraron campeones de la Liga Federal U21, liderados por Joaquín Petre y Alfredo Ventura. “Los chicos están en esa temporada de empezar a consolidarse, de encontrar regularidad y nos dan la chance de alargar el equipo. En Pergamino usamos 10 jugadores y para nosotros es muy importante que puedan consolidarse”, largó Bogliacino.

Y cerró: “Ya no son juveniles que entran unos minutitos a cubrir un espacio, sino que son importantes en la rotación. Es parte de su crecimiento y del proyecto que tenemos en el club con ellos y todos los jugadores que vienen desde abajo. Lo están haciendo muy bien, con altos y bajos, pero con un constante aprendizaje”.

Petre, el juvenil con más minutos en cancha.

En Viedma se alinearon los planetas y por eso apareció la mejor versión. Mayores confiables, extranjeros que se metieron en el grupo y juveniles rendidores arman un combo ideal para sostener la ilusión de pelear arriba. Todavía falta para que la consolidación sea definitiva, pero este 4-0 permite soñar. El próximo paso será en casa ante el Granate (domingo 15) y después llegará otra gira de riesgo, ante Gimnasia (La Plata) y los dos equipos de Mar del Plata: Unión y Quilmes.