Depo Viedma extendió su racha en Pergamino: cuarto triunfo al hilo en la Liga Argentina

Marcano fue uno de los destacados en el equipo rionegrino, con 12 puntos 7 rebotes. (Prensa Pergamino)

Deportivo Viedma cerró la mini gira de manera perfecta, le ganó a Pergamino por un claro 78-65 y extendió su gran momento en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. Venía de festejar en Junín ante Ciclista y de dos éxitos en casa y por eso ahora la cuenta le da a favor y tiene marca positiva de 11-10. El equipo de Guillermo Bogliacino tuvo una sólida actuación y dominó a lo largo de casi todo el desarrollo del juego.

El inicio del encuentro fue parejo y de bajo goleo, marcado por la falta de efectividad de ambos equipos. Ninguno logró imponer su propuesta en los primeros minutos, con posesiones repartidas y un desarrollo equilibrado. El primer cuarto se cerró con ventaja para Viedma por 18–15.

En el segundo período persistieron los errores y el tanteador goleo. Cuando el local logró pasar al frente, Viedma respondió con buenas acciones para mantenerse en partido y se quedó con el parcial, yendo al descanso arriba por 34–33 (18–16).

Con Paletta y Cía., Viedma metió un gran triunfo en la ciudad bonaerense. (Prensa Pergamino)

Apareció la mejor versión de Viedma

Luego del descanso, Viedma mostró su mejor versión colectiva, con un gran aporte de Nicolás Paletta. El equipo manejó el ritmo y los tiempos del juego, apoyado en una defensa firme y circulación dinámica del balón, que neutralizó el juego de Pergamino. Así, alcanzó una máxima diferencia de 14 puntos (60–46) y se llevó el tercer cuarto por 60–48 (15–26).

En el tramo final, Pergamino intentó descontar para volver a meterse en partido, pero el quinteto rionegrino administró con personalidad los minutos decisivos. Estiró la ventaja a 20 puntos (70–50) y selló un triunfazo por 78–65 (17–18).

Bernardo Osella, con 15 puntos, fue el máximo anotador en el ganador, que tuvo otros tres jugadores en el doble dígito: Lisandro Fernández, Luciano Cáceres y Keiver Marcano, con 12 cada uno. En el local se destacó Juan Martín Bello, con 16.

Con los dos triunfos en la gira, pero especialmente con un equipo consolidado, Deportivo Viedma volverá a casa para enfrentar a Lanús. Esto ocurrirá el domingo 15, en el Ángel Cayetano Arias.