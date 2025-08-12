Bomba: Franco Colapinto podría dejar la Fórmula 1 en la temporada 2026

El argentino tiene su lugar para esta temporada, pero el futuro es una incógnita. (Archivo)

En las últimas horas se dio a conocer que está todo encaminado para que Franco Colapinto continúe como compañero de Pierre Gasly en Alpine. En medio del receso de la Fórmula 1 y en la previa del Gran Premio de Países Bajos, que se llevará a cabo el 31 de este mes, la noticia le dio algo de tranquilidad al piloto argentino, quien seguirá en la escudería fransesa hasta fin de año. Sin embargo, los rumores hablan de una adios o un hasta luego desde la temporada 2026.

En Europa surgieron reportes sobre el trabajo que está haciendo el equipo y la gente allegada al piloto argentino, con miras al próximo certamen. Y es ahí donde aparecen posibilidades por afuera de la F1. La relación con Flavio Briatore no es la misma, los resultados hasta el momento no son positivos y por eso piensan en un importante volantazo.

¿Franco Colapinto se va al Indy Car o el WEC?

De acuerdo a Fórmula 1 Magazine (vía RacingNews365), los días de Franco Colapinto como piloto de Alpine “están contados” y “sus representantes están preparándose para una salida” de la F1. Con ello, han empezado a explorar opciones en otras categorías como IndyCar y el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

La noticia agrega que continuar en la Fórmula 1 es prioridad, pero que en caso de que Alpine decida continuar con otro piloto en 2026 y Franco no consiga una butaca en la parrilla, debe tener cerrada alguna otra opción alternativa para no salir de las categorías más relevantes del deporte automotor.

14 de 22 pilotos confirmados para la F1 2026

De cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, hay 14 pilotos que tienen asegurado su lugar en la grilla y ya firmaron el contrato con una escudería que les otorgará un auto para el 2026. En esa lista se incluye a Max Verstappen, pero no a los dos Mercedes. Tampoco están Franco Colapinto, ni los pilotos de Racing Bulls, ni la nueva escudería, Cadillac.

Así está el panorama para el año que viene

McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Mercedes: ¿?–¿?

Red Bull Racing: Max Verstappen – ¿?

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll

Haas: Esteban Ocon y Ollie Bearman

Racing Bulls: ¿?-¿?

Alpine: Pierre Gasly–¿?

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

Cadillac: ¿? – ¿?