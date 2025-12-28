Bombazo: el director técnico argentino que suena para dirigir a Flamengo

Filipe Luís, la noche en la que el Fla eliminó al Pincha por penales. Pide una fortuna y por eso dejaría el cargo. (FBaires)

Flamengo tuvo un 2025 para el recuerdo con la obtención de la Copa Libertadores, el Brasileirao y el Campeonato Carioca, pero podría quedarse sin técnico. Filipe Luís pidió un contrato millonario para seguir en el club, a la dirigencia no le gustó y por eso analiza otros nombres. Según versiones, el DT que pica en punta es argentino.

Aunque el portugués Artur Jorge y el italiano Thiago Motta tienen chances de ponerse el buzo del Fla, correrían desde atrás y las miradas están posadas en un entrenador argento, que tuvo un gran 2025 y que, incluso, enfrentó al Mengao en los cuartos de final de la Libertadores, en una llave que se definió desde los 12 pasos.

¿Quién es el DT argentino que puede llegar al Fla?

Eduardo Domínguez, que viene de cerrar el año con un doblete y todavía no arregló su vínculo con Estudiantes de La Plata, pica en punta para llegar a Flamengo. Con cinco campeonatos en tres años y a sólo uno del mítico Osvaldo Zubeldía, el Barba sacó chapa a nivel continental y lo busca el gigante brasileño.

El Barba todavía no renovó en Estudiantes y está en los planes de Flamengo. (FBaires)

El nombre de Domínguez también suena en Boca, que todavía no definió el futuro de Claudio Úbeda y la tardanza de la firma de renovación con Estudiantes estaba atada a esa especulación. Sin embargo, esta bomba de Flamengo no estaba en los planes de nadie. Los números, claro está, serían muy diferentes.

¿Llega con Cristian Medina?

El nombre del DT no es el único que interesa en Flamengo. Un jugador que él dirigió en Estudiantes y que le rindió a lo largo de todo el año fue Cristian Medina, el ex Boca, quien no seguirá en el Pincha y es seguido por varios equipos de Brasil: Botafogo y Fluminense, además del Mengao. Si se confirma el bombazo y el Fla gana la pulseada el arribo desde La Plata a Río de Janeiro podría ser doble.