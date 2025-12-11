Borja y un guiño a Boca: «No le puedo cerrar las puertas»
Tras quedar libre en River, el colombiano dejó abierta la posibilidad de pasar al clásico rival y escuchar un llamado de Riquelme.
Miguel Ángel Borja terminó su contrato con River este mes. El colombiano anotó 62 goles en 159 partidos desde su llegada en 2022 y conquistó tres títulos con el club.
Sorpresivamente, el delantero no le cerró la puerta a Boca. Consultado en una entrevista con ESPN, sobre qué haría si Juan Román Riquelme lo llamara, Borja respondió: “Mi hermano es hincha de Boca. (…) Uno no puede cerrar las puertas. La posibilidad de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”.
La declaración no pasó inadvertida y llegó con guiño incluido desde su entorno. Su hermano afirmó: “Habrá que escuchar cuál es la oferta, a ver qué dice Román. A ver si de pronto nos vamos para allá, a un palco en La Bombonera”. Y agregó: “Me gustaría que vaya a Boca. Es un club grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, las Libertadores y las ligas”.
Más tarde, Borja aclaró que su prioridad es mantenerse competitivo pensando en el Mundial, y reveló que recibió ofertas de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México. También remarcó que le gustaría seguir en Argentina, país del que ya obtuvo la nacionalidad y en el que se estableció con su familia.
