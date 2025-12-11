SUSCRIBITE
Deportes

Borja y un guiño a Boca: «No le puedo cerrar las puertas»

Tras quedar libre en River, el colombiano dejó abierta la posibilidad de pasar al clásico rival y escuchar un llamado de Riquelme.

Miguel Ángel Borja no le cierra las puertas al Xeneize para su próximo paso.

Miguel Ángel Borja terminó su contrato con River este mes. El colombiano anotó 62 goles en 159 partidos desde su llegada en 2022 y conquistó tres títulos con el club.

Sorpresivamente, el delantero no le cerró la puerta a Boca. Consultado en una entrevista con ESPN, sobre qué haría si Juan Román Riquelme lo llamara, Borja respondió: Mi hermano es hincha de Boca. (…) Uno no puede cerrar las puertas. La posibilidad de regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”.

La declaración no pasó inadvertida y llegó con guiño incluido desde su entorno. Su hermano afirmó: “Habrá que escuchar cuál es la oferta, a ver qué dice Román. A ver si de pronto nos vamos para allá, a un palco en La Bombonera”. Y agregó: “Me gustaría que vaya a Boca. Es un club grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, las Libertadores y las ligas”.

Más tarde, Borja aclaró que su prioridad es mantenerse competitivo pensando en el Mundial, y reveló que recibió ofertas de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México. También remarcó que le gustaría seguir en Argentina, país del que ya obtuvo la nacionalidad y en el que se estableció con su familia.


