Boxeo a full en la región: noche Rebelde en Cinco Saltos y fondo profesional en Centenario

Se viene un fin de semana cargado de boxeo en la región. El viernes 8, a partir de las 21, habrá un interesante festival amateur, con títulos de la Patagonia Rebelde en juego; mientras que el sábado 9 la acción se trasladará a Centenario, con un extenso programa que comenzará a las 18 y se cerrará a la noche con el cruce profesional entre el local Manu Godoy y el bonaerense Nicolás Falabella.

En Cinco Saltos la organización será de GYM MG, el club Tricolor y B&G Producciones, con la fiscalización de la Federación de Box de Río Negro. Y en el club Stábile de La Colonia, la movida estará a cargo de Gimnasio Tiempo, B&G, con el control de la Federación Neuquina.

El Chino Marín, camino al campo rentado

Tomás El Chino Marín (foto) transita por los últimos días en el amateurismo y se presentará ante su gente para defender el título de la Patagonia Rebelde. Se medirá con Martín Tornado Sandoval (Plaza Huincul), en la pelea de fondo que tendrá el programa de Cinco Saltos.

Además habrá un doble semifondo con los duelos Victoria Laval (Centenario)-Perla López (Roca), en la división pluma, y Lucas Martillo Campos (Cinco Saltos)-Arturo Rey Lizama (Centenario).

En las preliminares cruzarán guantes Francisco Casanova Jr (Centenario) vs. Franco León (Cutral Co), Rocío La Bonita Galindo (Neuquén) vs. María Orellana (Mainqué), Guillermo Malón Neira (Neuquén) vs. Nicolás Ezequiel Fleitas (Neuquén), Ángel Guerrero Osés (Plaza Huincul) vs. Santiago Serna (Cutral Co) y Bryan Yanca (Roca) vs. Manuel Godoy (Cinco Saltos).

Antes habrá exhibiciones de los equipos El Rincón de Bruno, Equipo El Rayo, Gimnasio Tiempo, Upper Cross, Equipo Lara y Equipo Campos(Casanova). Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada en las cuentas de Instagram Boxeo.cinco.saltos, Mauro Godoy y Club Atlético Cinco Saltos.

Manu Godoy, desde Centenario hasta Valdivia

Emmanuel Godoy, invicto en cuatro presentaciones, volverá al cuadrilátero después de 11 meses y será ante su gente. El sábado 9 enfrentará a Nicolás Falabella, de Chacabuco, pero además ya tiene otra pelea programada para el 29 de este mes, en Valdivia (Chile), contra el local Matías Vargas.

“Estamos enfocados en la pelea del sábado y la preparación fue muy buena. Tenía ganas de volver y será en Centenario, que siempre es especial”, afirmó Manu, quien tiene un récord de 4-0-0, con 2 nocauts. Su rival, el Complicado Falabella, llega a la cita con 1-6-2, y en su última presentación empató con Marcelo Rodríguez, en mayo de este año.

La actividad en el Club Padre Jacinto Stábile comenzará a las 18 y habrá varios debuts de diferentes gimnasios de Catriel, Neuquén y Centenario. Serán ocho combates que servirán como aperitivo para el fondo profesional.

La trilogía se completa en la EPET 8 de Neuquén

La actividad boxística no para y tendrá continuidad el viernes 15 de septiembre en la EPET N° de Neuquén. Noche Peso Pluma es el nombre del festival, que contará con la presencia de Mathías El Tornado Domínguez, Victoria Laval, Tomás El Chino Marín, Gastón Casanova y Alexis Polvorita Acuña.

La organización será del gimnasio Upper Cross y B&G Producciones, y la fiscalización de la Federación Neuquina de Boxeo.