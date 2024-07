Boxeo: El Puma Martínez consiguió una victoria histórica en Japón

Fernando Puma Martínez es el único campeón del boxeo argentino y metió una de esas victorias que quedan grabadas para siempre. En Tokio y con todas en contra, el porteño venció al local Kazuto Ioka por la unificación de los títulos supermosca de la Asociación Mundial (WBA) y la Federación Internacional (IBF). El combate se realizó en el estadio Ryogoku Kokugikan y el fallo fue unánime: 116-112; 117-111; 120-108.

La táctica del Puma: dominó de entrada y lo cerró perfecto

Pelear de visitante, en Japón y ante un ídolo local, no es tarea sencilla, pero el Puma Martínez cumplió con su plan al pie de la letra. Hizo diferencia en los primeros cuatro asaltos, colocó los mejores golpes y llegó de dudas a Ioka y todo el público. El desgaste de los cuatro primeros asaltos le dieron paso a un lógico bajón, que no fue a provechado del todo por el Kazuto.

En los asaltos del medio reinó la paridad y, con un millón de antecedentes de fallos localistas, el Puma entendió que debía ir por la heroica. Dominó los últimos tres asaltos, manejó los tiempos y otra vez inquietó al dueño de casa. Eso vieron los jurados y Martínez hizo historia. Ya tenía el título IBF y ahora también tiene el WBA.

Un discruro con historia: «Como Acavallo, Nicolino, Pascualito…»

El Puma Martínez es representado por “Chino Maidana Promotions” y la presencia del excampeón mundial en Tokio seguramente influyó en la pelea, especialmente en el punto por punto de los jurados. Los fallos, en estas peleas, suelen ser polémicos, pero su victoria fue incuestionable. Incluso, una de las tarjetas le dio los 12 asaltos al argentino.

El Chino Maidana, siempre cerca del Puma.

“Estoy muy emocionado, gracias por mi viejo que me vino a ver y para mi hermano que ya no está y me vio desde el cielo. Gracias a Japón, por la gente que me brindó su humildad, espero volver a venir”, dijo el campeón.

Y agregó: “Tiré con todo mi poder y di una batalla para la gente. Me voy muy feliz porque la gente quiere ver guerra. Hoy Argentina tiene a un campeón unificado como Accavallo, Nicolino Locche, Pascualito Pérez”, agregó con una gran cuota de historia.

La categoría del rival; el sexto monarca supermoca

Kazuto, de 35 años, fue campeón mundial en cuatro ocasiones y ahora tiene un récord de 31 victorias (16 nocauts), 2 derrotas y un empate. Es un referente del boxeo japones y en encontró con un rival superior, que se metió en la historia. El Puma, de 32, quedó con un palmarés de 27 triunfos (11) y 6 caídas.

Con esta victoria, Martínez es el sexto campeón mundial supermosca que tiene Argentina. Los anteriores: Gustavo Ballas (1981), Santos Laciar (1987), Carlos Salazar (1995), Víctor Godoi (199) y Omar Narváez (2010).