Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar

El Rally Dakar tuvo su primer día de actividad en el desierto de Arabia Saudita con el prólogo que sirvió de antesala para la primera etapa que se llevará a cabo este domingo.

La jornada de hoy constó de un breve recorrido de 23 kilómetros que tuvo la función de definir el orden de salida de la etapa inicial de mañana.

Fue un buen día para los argentinos que se quedaron con sensaciones positivas. En motos, se destacó Luciano Benavides que terminó cuarto a solo 11 segundos del ganador que fue el español Edgar Canet.

El neuquino Santiago Rostan se ubicó 72° en la general y 57° (sobre 100) en su categoría, la R2, con un tiempo de 15 minutos y 23 segundos, a 3:33 del vencedor. El otro argentino que compite en motos fue Leonardo Cola que quedó 67° en la general y 52° en la R2 a 3:16 de la cima.

Cómo le fue a los demás argentinos

En la categoría Challenger, ocho argentinos se metieron entre los diez mejores, teniendo en cuenta a los que ofician como navegantes.

El bonaerense Augusto Sanz, que acompaña a la piloto sudafricana Puck Klaasen, quedó segundo a 6 segundos del neerlandés Paul Spierings. Cuartos quedaron los actuales campeones mundiales y defensores del título en el dakar, los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, a 15 segundos.

Quinto terminó el pampeano David Zille junto Sebastián Cesana, con el mismo registro que los cordobeses. En su debut en autos en el Rally Dakar, Kevin Benavides y Lisandro Sisterna se ubicaron 7°. El mendocino Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas Del Río (Taurus) fue 8° y Pablo Copetti quedó 21º.

En la categoría Side by Side, el cordobés Jeremías González Ferioli terminó quinto y el oriundo de Lobos, Manuel Andújar, llegó 13º.

Este domingo se correrá la primera etapa, nuevamente en Yanbu, con un total de 305 kilómetros cronometrados de recorrido y 213km de enlace.