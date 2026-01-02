Arranca el Rally Dakar: se corre el prólogo, con 20 argentinos en competencia

Se terminó la espera y este sábado empieza la acción del Rally Dakar en Arabia Saudita. La competencia, que tendrá actividad hasta el 17 de enero, comenzará con el prólogo.

Este primer día tendrá un breve recorrido de 23 kilólmetros para calentar los motores. Técnicamente sirve para definir el orden de salida de la etapa inicial de mañana.

En total serán 13 etapas con un solo día de descanso en el medio, el sábado 10 de enero. Este año aumentó el recorrido que tendrá un total de de 7.994 kilómetros para los coches (4.480 cronometrados) y 7.906 para las motos (4.748 cronometrados). La salida y la llegada será en Yanbu, a orillas del Mar Rojo.

Habrá dos bloques de etapas maratón, en las que los competidores no podrán recibir asistencia externa y deberán atender ellos mismos el mantenimiento de sus vehículos. Será en la 4 y 5 y también en la 9 y 10.

La etapa más exigente en cuánto a la distancia será la 7°, el domingo 11/01, luego de la jornada de descanso. Tendrá un total de 876 kilómetros.

Los 20 argentinos que correrán el Rally Dakar

En motos, el neuquino Santiago Rostan será uno de los tres argentinos en competencia en su tercera participación en el Dakar. Los otros dos serán Luciano Benavides y Leonardo Cola.

Kevin Benavides esta vez lo correrá en Challenger junto a Leandro Sisterna. En esa categoría también estarán Pablo Copetti, que supo representar a San Martín de los Andes y el pampeano radicado en Neuquén, David Zille, acompañado por Sebastián Cesana.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini serán los otros dos argentinos en esa categoría, además de Augusto Sanz y Fernando Acosta que serán navegantes de Puck Klaassen y Oscar Ral, respectivamente.

En Mission 1000 correrá Benjamín Pascual y en el Side by Side las duplas serán: Jeremías González Ferioli – Gonzalo Rinaldi y Manuel Andújar – Andrés Frini. Además, Gastón Matarucco será navegante de Javier Vélez en Dakar Classic y Bruno Jacomy acompañará a Lucas del Río en autos.