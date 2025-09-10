Canelo pisó Las Vegas para la gran pelea con Crawford: menos picante y mucho glamour

Saúl Canelo Álvarez ya está en Las Vegas y la previa de la pelea más esperada del año entra en la recta final. El campeón mundial indiscutido del peso supermediano enfrentará este sábado 13 de septiembre al estadounidense Terence Bud Crawford en el imponente Allegiant Stadium, en un evento organizado por Riad Season con Turki Alalshikh y transmisión exclusiva de Netflix.

Con más de 60 peleas profesionales, Álvarez no dudó en aceptar que el estilo de Crawford es uno de los más complejos que le ha tocado enfrentar: “Todos tienen problemas con los ambidiestros como Terence Crawford. Estoy trabajando para eso y tengo la experiencia para enfrentar cada reto. Este es diferente, pero me gustan los desafíos”, aseguró en el programa especial de Netflix, que sigue de cerca la preparación de los púgiles.

Saúl no le esquivó a las fotos y los autógrafos. El sábado deberá hacerlo con golpes de Bud (@canelo)

Canelo, menos filoso que Bud

Saúl Álvarez estuvo menos picante que su rival en la previa. “¿Dicen que voy a correr ante Canelo? Voy a correr sobre su cabeza”, avisó el boxeador de Estados Unidos. Canelo eligió un camino más elegante, en todo el sentido de la palabra.

Para llegar en óptimas condiciones, Álvarez se entrenó con sparrings de primer nivel como el ex campeón unificado welter Jaron “Boots” Ennis y el invicto cubano Yoenli Hernández, un artista del nocaut en peso mediano. “El sparring es muy importante, necesito que mis compañeros sean tan buenos como mi oponente. Disfruto mucho de esa parte del entrenamiento”, explicó el mexicano.

El mexicano y sus segundos ya están en la Ciudad del Pecado. (@canelo)

Aunque reconoce la dificultad de enfrentar ambidiestros, Álvarez mantiene un récord perfecto contra boxeadores zurdos: está invicto en sus siete presentaciones ante rivales de guardia zurda. Entre ellos destacan victorias sobre John Ryder, Billy Joe Saunders, Erislandy Lara, Austin Trout y James Kirkland. La última vez que peleó con un zurdo fue en 2023, cuando dominó y venció por decisión unánime a Ryder en México.