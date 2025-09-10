Se pica: la fuerte advertencia de Crawford al Canelo antes de la gran pelea en Las Vegas

La pelea más esperada del año está a la vuelta de la esquina y la previa se pone picante. Este sábado 13 de septiembre, en Las Vegas, se verán las caras Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford en un combate que promete emociones fuertes y que tendrá en juego el título indiscutido del peso supermediano (168 libras).

El boxeador mexicano parte como favorito para quedarse con el triunfo. No solo llega con la confianza de ser el campeón defensor, sino que además cuenta con ventajas en cuanto a peso y tamaño frente a su rival. Eso lo coloca en una posición privilegiada para sostener la corona. Sin embargo, enfrente tendrá a un peleador de élite, dispuesto a dar el golpe de autoridad.

Crawford llega muy bien preparado, con un plan claro y sin ningún temor de medirse con una de las máximas figuras del boxeo mundial en la actualidad. Sabe que está ante la chance más importante de su carrera y va por todo.

Terence parecía tranquilo, pero…

En los días previos a la pelea, Crawford venía con cierta tranquilidada aunque ahora volvió a dejar declaraciones que levantaron la temperatura del ambiente. No se guardó nada y lanzó un mensaje directo al mexicano que rápidamente generó polémica en la previa.

“¿Dicen que voy a correr ante Canelo? Voy a correr sobre su cabeza”, advirtió con dureza Crawford, dejando en claro que está dispuesto a todo para quedarse con el triunfo ante Canelo a pesar de que en las encuestas no es el favorito para la pelea.

Además, el norteamericano aseguró que no viajará a Las Vegas para otra cosa que no sea pelear: “No vengo a divertirme”, sentenció. Con esa mentalidad, el duelo frente a Canelo Álvarez promete ser un choque inolvidable que puede marcar un antes y un después en la categoría.